SUA trimit în Ucraina rachete anti-aeriene din Uniunea Sovietică, cumpărate clandestin

Informația este publicată de The Wall Street Journal (WSJ) pe baza confirmărilor unor oficiali americani.

Este vorba despre armament sovietic exportat de Moscova în lume și achiziționat în secret, cu zeci de ani în urmă, de Statele Unite pentru a examina tehnologia armatei ruse.

Între sistemele de rachete antiaeriene trimise să întărească apărarea anti-aeriană ucraineană se numără și cele tip SA-8.

Pentagonul nu a comentat decizia administrației actuale, de a utiliza arsenalul constituit din armament sovietic, pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile cu avioane și rachete lansate de Moscova, notează WSJ.

Arme vechi de trei decenii

În 1994, un masiv avion de transport fabricat în Uniunea Sovietică a putut fi observat de pe autostradă pe aeroportul din Huntsville, SUA.

Ulterior, s-a aflat că avionul transporta un sistem de apărare antiaeriană S-300 pe care SUA l-au achiziționat în Belarus, ca parte a unui proiect clandestin în care a fost implicat un contractant al Pentagonului, costurile fiind de 100 de milioane de dolari, potrivit unui fost oficial al operațiunii.

Unele dintre armele de origine sovietică fost păstrate în Arsenalul Redstone din Alabama. Pe site-ul web al acestei instituții se spune că această facilitate servește drept centru militar pentru programele de rachete și vectori balistici.

Cel puțin o parte din sistemele destinate Ucrainei provin de la această bază militară, au precizat oficialii menționați de WSJ, care au adăugat că, în vederea transportului, aparate C-17 s-au deplasat pe aeroportul din Huntsville, statul american Alabama.

Sistemul S-300 cumpărat acum 28 de ani din Belarus nu se numără printre armele sovietice trimise Kievului, precizează WSJ, citând o sursă oficială.

Transferul de armament, inclusiv sovietic, pentru Ucraina, acoperit prin legea adoptată de Congres

Proiectul de lege anual privind cheltuielile guvernamentale, adoptat recent de Congres și promulgat de președintele Biden, include prevederi care autorizează administrația să transfere armatei ucrainene și partenerilor din NATO avioane, muniție, vehicule și alte echipamente militare care fie sunt deja în afara SUA, fie se află în stocurile existente.

Personalul senatoarei republicane Joni Ernst , transferul sistemelor de apărare aeriană din epoca sovietică este acoperit de noua legislație.

Ucraina deține deja unele sisteme de apărare aeriană rusești, inclusiv S-300.

Însă forțele Kievului au nevoie de mai multe astfel de sisteme, care să poată opera la distanță medie și lungă pentru a tempera atacurile ruse cu avioane și rachete.

Rachetele Stinger, lansate de pe umăr, pe care SUA și țările NATO le furnizează Ucrainei, sunt eficiente doar împotriva elicopterelor și a aeronavelor care zboară la joasă altitudine.

SUA speră ca Ucraina să-și constituie singură zona de excludere aeriană

SUA speră că furnizarea de mijloace suplimentare de apărare anti-aeriană va permite Ucrainei să creeze de facto o zonă de interdicție aeriană deasupra teritoriului național.

Până în prezent, SUA și restul statelor NATO au respins apelurile Ucrainei ca o astfel de zonă să fie instituită de Alianța Nord-Atlantică.

Motivul repetat de oficialii SUA și ai NATO a fost că o astfel de mișcare ar aduce în confruntare directă Alianța Nord-Atlantică și Rusia, cu riscul ca războiul să treacă dincolo de granițele Ucrainei.

Președintele american Joe Biden merge săptămâna aceasta la Bruxelles pentru la summit-ul NATO unde se vor discuta și măsuri menite să consolideze defensiva ucraineană.

Vicepreședintele Kamala Harris, secretarul de stat, Antony Blinken și secretarul Apărării, Lloyd Austin au vizitat, de asemenea, statele din flancul estic pentru a discuta modalități de a consolida defensiva ucraineană.

Slovacia, reticentă să renunțe la sistemul sovietic S-300 fără garanții solide

Austin a vizitat săptămâna trecută Slovacia pentru a discuta dacă această țară ar fi dispusă să trimită un sistem S-300 din arsenalul său.

Slovacia a spus că ar face acest lucru dacă SUA i-ar oferi un înlocuitor, dar un astfel de aranjament nu a fost convenit încă.

Armamentul american, cum ar fi sistemul de apărare aeriană Patriot, este insuficient și necesită personal militar american sau luni de pregătire în SUA pentru a putea fi folosit.

Unitățile germane și olandeze de sisteme Patriot sunt trimise în Slovacia cu caracter temporar, potrivit guvernelor menționate.

"Am discutat cu SUA. În cazul în care am dispune de o înlocuire adecvată sau de o capacitate (de apărare) garantată pentru o anumită perioadă de timp, am fi dispuși să discutăm despre viitorul sistemului S-300", a spus ministrul apărării slovac Jaroslav Nad într-o conferință de presă comună cu secretarul american al Apărării.

Foto: Sistem SA-8 Gecko (nomenclator NATO) fabricat în Uniunea Sovietică