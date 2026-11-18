SUA dezvoltă o nouă bombă nucleară, pentru prima dată în 35 de ani. Ce se știe despre arma secretă B94

2 minute de citit Publicat la 10:10 18 Noi 2026 Modificat la 10:32 18 Noi 2026

Bomba de fuziune B61 Silver Bullet, un tip de armă nucleară dezvoltată de SUA în timpul Războiului Rece. Foto: Profimedia Images

Statele Unite pregătesc dezvoltarea unei noi bombe nucleare, prima de acest tip din ultimii 35 de ani. Denumirea B94 apare în documentele bugetare ale Senatului american, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, relatează publicația de specialitate The War Zone, preluată de The Moscow Times.

Proiectul este menționat într-un document care însoțește propunerea de finanțare a Departamentului Energiei pentru anul fiscal 2027. Potrivit acestuia, Administrația Națională pentru Securitate Nucleară (NNSA), instituția responsabilă de arsenalul nuclear american, ar urma să primească 77,1 milioane de dolari pentru programul B94. În bugetul din 2026 nu exista o astfel de alocare, iar documentul nu oferă detalii despre caracteristicile noii arme.

The War Zone explică faptul că, în sistemul american de clasificare, litera „B” desemnează bombele lansate din avioane, spre deosebire de „W”, folosită pentru focoasele nucleare montate pe rachete.

Ultima bombă nucleară americană care a primit un indicativ nou a fost B90, un proiect abandonat în 1991, la sfârșitul Războiului Rece. De atunci, Statele Unite s-au concentrat în principal pe modernizarea armelor existente, precum bomba nucleară B61-13, care a început deja să intre în arsenal.

Potrivit Breaking Defense, expertul în controlul armamentelor Jeffrey Lewis, de la Universitatea Stanford, consideră că B94 ar putea înlocui vechea bombă termonucleară B83-1, concepută pentru atacarea unor ținte puternic protejate.

O ipoteză asemănătoare este prezentată și de The War Zone. Noua armă ar putea fi o bombă nucleară capabilă să pătrundă adânc în sol înainte de detonare, dezvoltată în cadrul programului NDS-A. Un astfel de proiect ar avea ca scop distrugerea buncărelor, a centrelor de comandă subterane și a altor instalații militare fortificate, care sunt greu de lovit cu armamentul convențional.

Deocamdată, autoritățile americane nu au confirmat că denumirea B94 corespunde acestui program.

În anii 1990, Statele Unite au dezvoltat o armă asemănătoare, B61-11, având în vedere inclusiv complexul militar subteran rusesc de sub muntele Kosvinski Kamen, din nordul Munților Ural. Între timp, Rusia, China și Iranul au construit instalații militare subterane și mai adânci, notează publicația. Posibila dezvoltare a bombei B94 face parte din eforturile mai ample ale Washingtonului de modernizare a arsenalului nuclear. Printre celelalte proiecte se numără focoasele W93 și W87-1, rachetele balistice Sentinel, bombardierele B-21 Raider și submarinele nucleare din clasa Columbia.

Proiectul de buget în care apare B94 trebuie însă să fie aprobat de Congresul american și promulgat de președintele Statelor Unite. Prin urmare, finanțarea propusă nu reprezintă încă o decizie definitivă. Totuși, apariția noii denumiri în documentele oficiale arată că programul a primit deja un indicativ propriu în cadrul sistemului american de dezvoltare a armelor nucleare, subliniază publicația MiGFlug.