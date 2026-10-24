SUA își evacuează discret diplomații și pe familiile lor din Orientul Mijlociu. Serviciile avertizează că iranienii pregătesc un atac

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Statele Unite se grăbesc să retragă o parte dintre diplomații și membrii familiilor acestora din misiunile diplomatice din Orientul Mijlociu, din cauza amenințării unei escaladări a conflictelor regionale, potrivit mai multor surse familiarizate cu situația, relatează CNN. Plecările au fost descrise drept o repetare frustrantă și haotică a unei situații deja trăite, deoarece multe dintre persoanele care părăsesc acum regiunea se întorseseră abia recent la posturile lor, după ce fuseseră evacuate în perioada de vârf a războiului cu Iranul.

Un memorandum nesecret, datat 23 octombrie și adresat lui Marco Rubio, precizează că serviciile americane de informații au constatat că „Iranul și-a intensificat considerabil eforturile de a ataca personalul american”, iar pregătirile pentru atacuri „au ajuns în stadii avansate atât în Orientul Mijlociu, cât și în anumite alte țări”.

Un oficial american a declarat pentru CNN:

„În ceea ce privește personalul ambasadelor noastre, evaluăm permanent noile informații despre situația de securitate. Amenințarea atacurilor Houthi și a comploturilor teroriste iraniene care vizează oficiali americani influențează deciziile noastre privind ajustarea efectivelor de personal ale ambasadelor din regiune care funcționează în regim restrâns”.

Axios a relatat în premieră despre memorandumul neclasificat.

„Să spunem că a fost haotic ar fi prea puțin”, a declarat un diplomat american, explicând că sprijinul financiar oferit până în prezent nu acoperă costurile mutării întregii sale familii din regiune.

Multe dintre aceste familii fuseseră nevoite să își părăsească în grabă locuințele din Orientul Mijlociu în primele săptămâni ale războiului și să găsească alte locuințe și școli pentru copii.

Acum, multe dintre ele trebuie să treacă din nou prin aceeași experiență, dar, potrivit propriilor relatări, ar putea primi un sprijin financiar mai redus din partea Departamentului de Stat.

„Această situație amintește de haosul prin care au trecut familiile la începutul acestui an. Unele abia reușiseră să se reinstaleze când li s-a spus să plece din nou”, a declarat pentru CNN Nikki Gamer, purtătoarea de cuvânt a Asociației Americane a Serviciului Extern.

„Este de înțeles că sunt supărate, derutate și furioase”.

Ulterior, vineri, un oficial al Departamentului de Stat a confirmat că toți angajații americani recrutați direct de instituție și familiile acestora „primesc indemnizații zilnice și sprijin pentru cazare și școlarizare, indemnizațiile fiind calculate conform baremelor guvernamentale aplicabile în zonele geografice din țara în care se află”.

Tensiuni puternice în Orient

Ajustările au loc în contextul în care rebelii Houthi, susținuți de Iran, și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite, ostilități despre care Departamentul de Stat a avertizat în repetate rânduri că „au potențialul de a escalada rapid dincolo de zona imediat afectată”. Ele au loc și într-un moment în care președintele american Donald Trump a sugerat că ar putea relua atacurile împotriva Iranului după alegerile intermediare din SUA, iar Israelul, potrivit surselor, a făcut presiuni, deocamdată fără succes, pentru o intervenție mai rapidă.

Săptămâna aceasta, Departamentul de Stat a ordonat plecarea din Arabia Saudită a personalului care nu îndeplinește funcții esențiale în situații de urgență și a tuturor membrilor familiilor angajaților diplomatici. Oficialii au precizat că evacuarea obligatorie a fost dispusă ca răspuns la intensificarea atacurilor Houthi.

În paralel, Departamentul de Stat a modificat discret plafoanele de personal pentru mai multe alte ambasade din Orientul Mijlociu, inclusiv cele din Iordania, Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Liban, au declarat surse pentru CNN. Un oficial al Departamentului de Stat a confirmat pentru CNN că ambasadele din Liban, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania „vor înregistra modificări temporare ale efectivelor de personal în cadrul regimului de funcționare restrâns”.

Potrivit acestuia, nu există modificări privind personalul din Kuweit sau Bahrain, ceea ce sugerează că ambasadele respective nu depășesc plafoanele de personal stabilite.

„În regim de funcționare restrânsă, efectivele de personal sunt evaluate și ajustate permanent”, a declarat oficialul.

Spre deosebire de evacuarea obligatorie din Arabia Saudită, retragerile de personal din celelalte ambasade nu au fost anunțate public.

Departamentul de Stat a insistat că statutul acestor ambasade nu s-a schimbat, spre deosebire de cel al ambasadei din Arabia Saudită, și că ele continuă să funcționeze în regim restrâns. Chiar și în absența unei schimbări oficiale de statut, efectivele de personal pot fi modificate în cadrul acestui regim.

„Avem senzația că retrăim Ziua Cârtiței”, a declarat o sursă din Amman, referindu-se la faptul că unor angajați ai ambasadei li se cere din nou să părăsească capitala Iordaniei. Nu toate ambasadele le-au permis copiilor angajaților să revină la posturile diplomatice, dar majoritatea au permis întoarcerea soților și soțiilor.

Acum, membrii familiilor părăsesc din nou ambasadele la care abia recent li se permisese să revină. Însă, spre deosebire de începutul acestui an, sursele susțin că aceștia nu beneficiază de același sprijin financiar.

Comunicarea și coordonarea plecărilor dintre sediul central al Departamentului de Stat din cartierul Foggy Bottom, Washington, și diplomații aflați la post sunt „la fel de dezastruoase” ca în primele săptămâni ale războiului cu Iranul, potrivit unei surse familiarizate cu evacuările.

În zilele în care erau pregătite modificările, diplomații erau îngrijorați că Departamentul de Stat ar putea să nu le acorde familiilor indemnizații zilnice pentru relocarea în Statele Unite, a explicat sursa. Aceasta a precizat că unele ambasade nu organizaseră reuniunile de planificare sau întâlnirile generale cu personalul care preced în mod normal astfel de plecări.

„Mulți oameni află despre aceste lucruri din presă, nu de la conducerea misiunii diplomatice”, a adăugat sursa. Asociația Americană a Serviciului Extern, sindicatul care reprezintă diplomații americani, a anunțat că primește relatări despre un adevărat „ping-pong birocratic”.

„Familiilor care abia se întorseseră la posturile diplomatice și își reînscriseseră copiii la școală li se spune să se pregătească din nou pentru evacuare, fără să fie informate asupra nivelului de sprijin financiar pe care se pot baza”, a transmis asociația într-un comunicat publicat joi.

Nikki Gamer, purtătoarea de cuvânt a asociației, a declarat pentru CNN că „familiile aflate în afara Arabiei Saudite au informat AFSA că li se cere să plece fără să aibă confirmarea unui ajutor pentru locuință sau a unor indemnizații zilnice”.

Potrivit acesteia, familiilor li s-a explicat că motivul este faptul că statutul ambasadelor lor nu se modifică, acestea continuând să funcționeze „în regim restrâns”. Familiile depind adesea de aceste indemnizații pentru a găsi o locuință și pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute asociate mutării forțate din țara în care locuiesc. Situația este deosebit de dificilă atunci când membrul familiei care lucrează în diplomație rămâne la ambasadă în calitate de angajat esențial.

„Familiile merită să știe cum își vor plăti locuința înainte de a se urca într-un avion”, a declarat Gamer.

„Înțelegem cât de dificil este pentru personalul nostru diplomatic și pentru familiile acestuia să lucreze și să trăiască în condițiile unui regim de funcționare restrânsă, ale unei plecări autorizate sau ale unei evacuări obligatorii”, a spus un oficial al diplomației americane.

„Ne angajăm să folosim toate mijloacele disponibile pentru a ajuta familiile să treacă prin această perioadă dificilă, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile suplimentare și înscrierea copiilor la școală”, a continuat oficialul.

„Comunicăm direct cu angajații afectați de aceste ultime modificări și vom oferi informații suplimentare în zilele următoare”.