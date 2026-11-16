Surse AFP: Franța a desfășurat trupe în Ucraina, într-o misiune secretă pe teritoriul țării

3 minute de citit Publicat la 15:18 16 Noi 2026 Modificat la 15:21 16 Noi 2026

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Mai mulți militari francezi au fost desfășurați în Ucraina în cadrul unei misiuni secrete timp de mai multe luni pentru a-i ajuta pe ucraineni să facă întreținerea echipamentelor a declarat, luni, o sursă anonimă pentru AFP, citată de France24. Potrivit sursei, misiunea micului contingent francez nu participă la lupte și nu are niciun rol în cadrul războiului efectiv. Prezența militarilor francezi în Ucraina a fost devăluită, luni, de Radio France Internationale.

„Rotația instructorilor francezi care sprijină Ucraina în Franța, Polonia sau, ocazional, chiar în Ucraina este o realitate”, a declarat sursa pentru AFP. „Dar aceasta nu este o operațiune militară. Nu există absolut nicio intenție de a participa la acțiuni de constrângere militară”.

Statul Major al armatei franceze nu a răspuns unei solicitări de comentarii făcute de presa franceză. Sursa nu a dat detalii despre numărul militarilor implicați.

Vladimir Putin a susținut în repetate rânduri că Rusia luptă, de fapt, împotriva „Occidentului colectiv” în Ucraina, expresie prin care se referă în principal la țările NATO și la aliații acestora.

Cu toate acestea, de la invazia rusească din 2022, niciun guvern străin nu a anunțat oficial desfășurarea de trupe combatante regulate care să lupte alături de forțele ucrainene.

Ucraina primește sprijin din partea Europei și a Statelor Unite sub formă de echipamente militare, asistență financiară și informații obținute de serviciile de informații.

În martie, Regatul Unit a anunțat că ingineri militari britanici se află în Ucraina, unde lucrează alături de ucraineni pentru întreținerea și repararea vehiculelor militare.

Coreea de Nord, un aliat important al Kremlinului, a trimis, la rândul său, trupe pentru a sprijini efortul de război al Rusiei, în schimbul unor beneficii economice și al accesului la tehnologie militară.

Citând mai multe surse, RFI a relatat că parlamentarii francezi nu au fost informați despre desfășurarea acestei misiuni confidențiale, conduse de un general francez și denumite „Volia”, cuvânt care poate fi tradus din ucraineană prin „libertate” și „voință”.

În relatare nu este precizat numărul militarilor participanți la misiune, care se desfășoară în Ucraina cel puțin din vara anului 2026. Misiunea este descrisă drept o structură „ușoară și flexibilă”, formată din „echipe mici, trimise în misiuni de scurtă durată”.

Aceștia nu sunt militari combatanți, a căror prezență în Ucraina a fost negată constant de Franța.

Misiunea Gerfaut

Mai multe surse familiarizate cu situația au declarat pentru RFI că misiunea oficială „Gerfaut” din Polonia servește drept acoperire pentru prezența militarilor francezi în Ucraina și drept punct de plecare pentru trimiterea acestora pe teritoriul ucrainean.

Gerfaut este un detașament militar francez desfășurat în Polonia din 2023, în cadrul inițiativei de asistență militară a Uniunii Europene pentru Ucraina.

În cadrul acestei misiuni, militarii francezi sunt însărcinați cu instruirea ofițerilor care urmează să comande unități de luptă ucrainene. Din 2023, armata franceză a instruit 25.000 de militari ucraineni, atât în Franța, cât și în Polonia.

Franța va organiza, în aprilie și mai, alegeri prezidențiale.

Partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN), a cărui lideră, Marine Le Pen, este favorită să îi succeadă lui Macron, a declarat că Franța va reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei în termen de șase luni dacă aceasta va fi aleasă președintă.

Macron a declarat în weekend că țările care încearcă să limiteze ajutorul pentru Ucraina vor să impună o „pace nedreaptă” și a avertizat că o asemenea abordare ar însemna un nou război în viitorul apropiat.

Președintele francez a coordonat eforturile europene pentru elaborarea unui răspuns comun în sprijinul apărării Ucrainei, propunând ca aliații acesteia să trimită o forță militară pe teritoriul său după o eventuală încetare a luptelor cu Rusia.

Condusă de Franța și Regatul Unit, Forța Multinațională pentru Ucraina (MNF-U) a fost înființată în 2025 și dispune de un comandament operațional la Paris.

Kremlinul s-a opus puternic prezenței unor trupe străine de menținere a păcii în Ucraina.