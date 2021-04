Cel puțin 36 de persoane au murit și peste 70 sunt încarcerate în cel mai grav accident feroviar petrecut în Taiwan

Accidentul reprezintă cel mai grav dezastru feroviar din ultimele patru decenii.

Trenul, un transport expres care mergea de la Taipei la Taitung, și care transporta mulți turiști și oameni care se îndreptau spre casă la începutul unui weekend prelungit, a ieșit de pe șine într-un tunel la nord de Hualien, în estul Taiwanului, au declarat pompierii.

Potrivit salvatorilor, trenul transporta aproximativ 350 de persoane. Pe de altă parte, presa din Taiwan a relatat că foarte multe persoane stăteau în picioare în momentul accidentului, motiv pentru care aceștia au fost pur și simplu aruncați în toate părțile.

#Taiwan:- At least four people have reportedly been killed and some two dozen injured after a train derailed in eastern #Taiwan pic.twitter.com/lyBgcAyObp