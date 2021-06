O tânără de 14 ani a murit la 2 zile după ce și-a pus inel gastric, în Grecia. Fata era umilită de colegi din cauza greutății

Tânăra este fiica unui preot. Decizia de a realiza intervenția a fost luată de familie, după ce minora a fost hărțuită la școală din cauza kilogramelor.

Fata a fost operată la o clinică privată din Salonic, iar la două zile de la intervenție a murit.

„Aștepta cu nerăbdare să se opereze, ca să poată pierde în greutate și pentru ca ceilalți copii de la școală să înceteze să-și mai bată joc de ea”, a declarat tatăl adolescentei, potrivit ethnos.gr.

Tatăl adolescentei, preotul Vissarion Kantounis, spune că fiica lui a avut dureri insuportabile după operație și îi acuză pe medici de malpraxis.

„Trebuie subliniată eroarea medicală, nu bullying-ul. Copilul meu a trebuit să slăbească, deoarece dietele și exercițiile fizice nu au funcționat. Ne-am dus la un profesionist, care este considerat o autoritate în domeniu, și l-am întrebat cum poate slăbi fata mea, iar el a răspuns că există această metodă, cel mai puțin dureroasă, cu recuperare rapidă, așa că am decis să montăm un inel gastric", a explicat părintele Vissarion Kantounis pentru protothema.gr.

Preotul a mai spus că medicii nu au oferit avertismente asupra tuturor riscurilor.

„Copilul meu a plecat la cer din cauza unei erori medicale. Dacă medicul ne-ar fi spus că această operație implică aceste riscuri, nu am fi făcut-o copilului nostru. Doctorul nu ne-a spus nimic, de ce? Nu am avut informații complete despre procedură și recuperarea post-chirurgicală și, bineînțeles, nu am știut niciodată că ar putea să apară complicații", a continuat Kantounis.

