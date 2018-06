Țara în care cetățenii sunt spionați cu ajutorul unor păsări-robot

Foto: pixabay.com

În mai multe regiuni din China au fost văzute păseri-robot. Acestea dispun de o tehnologie de supraveghere modernă și fac parte dintr-un program al Guvernului chinez, prin care încearcă să își extindă rețeaua de supraveghere a populației.

Acestea sunt, de fapt, niște drone care seamănă cu porumbeii și au fost dezvoltate de cercetătorii de la Universitatea Politehnică din provincia Shaanxi.

„Credem că tehnologia are potențial de folosire la scară largă în viitor. Are niște avantaje unice, care răspund cererii de drone folosite în armată și sectoarelor civile”, a declarat Yang Wenqing, profesor la Școala Aeronautică, scrie The Independent.