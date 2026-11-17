"Teoretic, ar fi trebuit să se numească Zelenski". Numele de familie al noului nepot al lui Vladimir Putin a iscat o problemă uriașă

2 minute de citit Publicat la 15:09 17 Noi 2026 Modificat la 15:09 17 Noi 2026

Katerina Tihonova, fiica mai mică a președintelui rus Vladimir Putin, și balerinul Igor Zelenski au un băiat. FOTO: Profimedia Images

Katerina Tihonova, fiica mai mică a președintelui rus Vladimir Putin, și balerinul Igor Zelenski au un fiu, scrie 7sur7, care citează publicația rusă independentă Agentstvo. Copilul, născut în august 2025, a primit numele de familie Tihonov, forma masculină a numelui mamei sale, cel mai probabil pentru a se evita să se numească Zelenski, după numele tatălui.

Băiatul se numește Adrian și s-a născut pe 15 august 2025, potrivit Agentstvo, care a dezvăluit abia acum existența copilului. Adrian ar fi al patrulea nepot al lui Vladimir Putin, potrivit sursei citate.

Cine este Igor Zelenski, tatăl copilului

Katerina Tihonova, în vârstă de 40 de ani, a practicat dansul acrobatic și ocupă în prezent o funcție importantă în sectorul tehnologic rus. Tatăl copilului, Igor Zelenski, este balerin și fost director artistic al Baletului de Stat Bavarez. Nu este rudă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fiind vorba doar despre o coincidență de nume. Relația dintre Tihonova și Igor Zelenski a fost dezvăluită în 2022 de Der Spiegel.

Tihonova a fost căsătorită cu omul de afaceri rus Kirill Șamalov, fost acționar al grupului petrochimic Sibur și fiul lui Nikolai Șamalov, un apropiat al lui Putin. Cei doi s-au căsătorit în 2013. Presa a relatat că s-au despărțit în 2018, iar data exactă a divorțului nu a fost făcută publică

Potrivit Agentstvo, nașterea lui Adrian a fost înregistrată la starea civilă abia după 11 luni de la naștere

În Rusia, termenul obișnuit pentru declararea unei nașteri este de o lună. Publicația avansează două ipoteze pentru întârziere. Familia ar fi vrut fie să păstreze secretă nașterea, fie să aibă timp să decidă ce nume de familie va purta copilul.

Sora lui mai mare, Elsa, în vârstă de opt ani, s-a născut înainte de invazia rusă în Ucraina. Potrivit aceleiași publicații, ea ar fi purtat inițial numele Zelenskaia, forma feminină a numelui tatălui, iar ulterior ar fi primit numele Tihonova.

Vladimir Putin își ține familia departe de atenția publică.

Katerina Tihonova are o soră mai mare, Maria Voronțova. Ambele sunt fiicele lui Vladimir Putin din căsătoria cu Liudmila Oceretnaia. Maria a fost căsătorită cu omul de afaceri neerlandez Jorrit Faassen, cu care, potrivit relatării, are doi copii.

Presa a relatat și despre o relație între Putin și fosta gimnastă Alina Kabaeva, în vârstă de 43 de ani. Cei doi ar avea împreună doi fii, Ivan și Vladimir Spiridonov. Numele de familie ar fi fost ales ca referire la bunicul președintelui rus.

Tot potrivit relatărilor de presă, Luiza Rozova, în vârstă de 23 de ani, ar fi fiica lui Putin și a Svetlanei Krivonoghih, fostă menajeră care a ajuns ulterior directoare de bancă și proprietara unui club de striptease. Luiza ar locui la Paris, unde încearcă să își construiască o carieră ca DJ.