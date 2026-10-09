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Teroristul Nidal Hasan va fi executat "în public" de soldați ai SUA, anunță Pete Hegseth. AP: "Execuția va fi transmisă în direct"

A.I.
1 minut de citit Publicat la 01:09 09 Oct 2026 Modificat la 01:15 09 Oct 2026
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Nidal Hasan in 2015
Nidal Hasan, fost psihiatru militar în armata SUA, va fi executat prin împușcare pe 3 decembrie 2026. În imagine: fostul pshiatru, într-o imagine din detenție din 2015. Sursă foto: Profimedia Images

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că execuția prin împușcare a autorului unui masacru soldat cu 13 morți la o bază militară din statul Texas, în 2009, va fi publică, relatează joi Agerpres, citând AFP.

"Va fi împușcat de soldați, așa cum se cuvine, și ne vom asigura că publicul poate asista, că va fi o execuție publică", a precizat Pete Hegseth într-un videoclip distribuit pe X.

Oficiali ai Pentagonului, citați de Associated Press, au precizat ulterior declarației lui Hegseth că execuția va fi transmisă în direct și că vor veni în curând cu mai multe detalii, notează The Guardian.

Nidal Hasan, un musulman de origine palestiniană născut în Statele Unite, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al bazei de la Fort Hood, Texas.

El și-a justificat ulterior atacul spunând că a vrut să îi împiedice pe soldați să participe la "războaiele ilegale" ale SUA în Afganistan și Irak.

Nidal Hasan va fi executat pe 3 decembrie 2026

Considerat un "lup singuratic" al grupării jihadiste Al-Qaida, acest fost psihiatru militar cu grad de maior a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldați, și a rănit alte câteva zeci.

A fost condamnat la moarte pe 28 august 2013. Decizia a fost luată în unanimitate de un juriu militar, după ce Hasan a fost găsit vinovat la 13 capete de acuzare pentru crimă cu premeditare și la alte 32 de capete de acuzare pentru tentativă de crimă cu premeditare.

În octombrie 2026, ordinul de executare prin pluton de execuție a primit aprobarea finală, data stabilită fiind 3 decembrie 2026. Execuția lui Nidal Hasan va fi prima pusă în practică de armata americană din 1961 încoace.

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Etichete: terorist impuscare al Qaida Pete Hegseth execuție publică

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