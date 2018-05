Tom Wolfe, autorul romanului ”Rugul deșertăciunilor”, a murit la 87 de ani

Scriitorul american Tom Wolfe, cel care a consacrat sintagma ''noul jurnalism'', a decedat marţi la vârsta de 87 de ani, potrivit agentului său, informează Reuters.



Wolfe a redat cultura şi spiritul american de-a lungul a cinci decenii în numeroase cărţi de eseuri şi romane: ''The Electric Kool-Aid Acid Test'' (1968), ''Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers'' (1970), ''The Painted Word'' (1975) ''The Right Stuff'' (1979), ''The Bonfire of the Vanities'' (1987), ''A Man in Full'' (1998), ''I am Charlotte Simmons'' (2004), ''Back to Blood'' (2012).



Scrierile lui Wolfe, atât ficţiune, cât şi nonficţiune, sunt inspirate din lumea artistică, viaţa pe Wall Street sau cultura hippie a anilor '60 şi tratează subiecte precum diferenţele de clasă, putere, rasă, corupţie şi sexualitate.



''Cred că fiecare clipă din viaţa unei fiinţe, cu excepţia momentelor în care moare de foame sau se află în pericol iminent de moarte, este controlat de preocuparea pentru statutul social'', a declarat Wolfe într-un interviu pentru Wall Street Journal, potrivit Reuters.



Sintagma ''noul jurnalism'' face referire la un stil neconvenţional de a scrie ştiri, făcând apel la tehnici literare şi punând accentul pe perspectiva subiectivă. Termenul a fost consacrat de Tom Wolfe în antologia cu acelaşi nume publicată în 1973, care conţine texte scrise, printre alţii, de Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman Mailer, Joan Didion.



Wolfe a decedat într-un spital din New York, în urma unei infecţii neprecizate, a declarat telefonic agentul său, Lynn Nesbit, precizează Reuters.