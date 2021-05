Cel puțin 12 morți și sute de răniți după ce două tornade au lovit China

Atorităţile din provincia Hubei, cu capitala la Wuhan, au anunţat că opt persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 280 au fost rănite. Tornada a lovit în jurul orei 20.40, distrugând zeci de case și declanșând o întrerupere a energiei electrice care a afectat peste 26.000 de gospodării.

Conform acestora, vântul a avut o viteză de până la 260 de kilometri/oră.

Tornada a lăsat în urma sa vehicule avariate, mai mulţi copaci scoşi din rădăcini, hangare parţial distruse şi stâlpi de electricitate culcaţi la pământ. Per total, peste 26.000 de locuinţe au rămas fără energie electrică. În plus, aproximativ 30 de case s-au prăbuşit, potrivit autorităţilor din Hubei.

De asemenea, oraşul Suzhou, de lângă Shanghai, a fost şi el lovit vineri seară de o tornadă puternică. 4 persoane au murit și alte 149 au fost rănite sub dărâmături.

Furtuna a fost însoţită de vânturi de peste 200 de kilometri/oră, au anunţat autorităţile locale.

