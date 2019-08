Tragedia incendiului din Pădurea Amazoniană, cel mai mare ecosistem din lume. De ce afectează acest incident întreaga planetă

Incendiul care a lovit Pădurea Amazoniană, de pe teritoriul Braziliei, în urmă cu trei săptămâni, nu dă semne că ar fi pe sfârșite.

În momentul de față nu se știe dacă focul a fost cauzat de activitatea ce ține de agricultură sau în mod intenționat de cei care doresc să defrișeze ilegal pământul.

Amazonia, cea mai mare pădure tropicală din lume, găzduiește un milion de oameni și aproximativ trei milioane de specii de animale și plante.

Urmările incendiului reprezintă un dezastru pentru toată lumea fiindcă Amazonul furnizează 20% din oxigenul lumii și are un rol important în absorbția dioxidului de carbon care încălzește planeta. De aceea și-a câștigat, de-a lungul timpului, porecla de „plămânii lumii”.

„Pădurea Amazoniană arde de trei săptămâni și abia acum aflu din cauza lipsei de importanță pe care a acordat-o mass-media. Reprezintă unul dintre cele mai importante ecosisteme de pe Pământ”, a spus un utilizator Twitter.

#ICantSleepBecause The Amazon has been burning for 3 weeks, and I’m just now finding out because of the lack of media coverage. THIS IS ONE OF THE MOST IMPORTANT ECOSYSTEMS ON EARTH. SPREAD AWARENESS #PrayforAmazonia . Let's save it. Retweet to spread the information. pic.twitter.com/N5MhWz5DDp

„Numărul de incendii din Pădurea Amazoniană a crescut cu 82% față de anul trecut. Incendiile sunt stabilite în mod intenționat de crescători pentru a curăța terenurile, iar apoi ard fără a mai putea fi controlate. Guvernul a eliminat restricțiile în privința incendiilor. Acest lucru trebuie oprit!”, a spus un alt internaut.

The number of forest fires in the Amazon Rainforest in #Brazil is up 82% from last year. The fires are purposely set by ranchers to clear land. They then burn out of control. The Bolsonaro govt has eliminated restrictions on burnings. This must be stopped! #PrayforAmazonia. RT pic.twitter.com/cAyUlqjdRz