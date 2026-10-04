Trapperul Ian, reţinut de Poliţia Capitalei după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert

Trapperul Ian a fost reţinut, duminică, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu acesta urinând pe scenă, în cadrul unui concert desfăşurat vineri seară în capitală, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfăşurat în Capitală, (...) în urma imaginilor apărute în mediul online, poliţiştii din cadrul Secţiei 14 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri”, a precizat Poliţia Capitalei.

În urma verificărilor făcute, poliţiştii spun că au identificat persoana în cauză, aceasta fiind audiată la sediul Secţiei 14 Poliţie şi, ulterior, în urma probatoriului administrat în cauză, reţinută pentru 24 de ore. Surse judiciare au preciza că persoana la care se face referire ar fi trapperul Ian.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 14 Poliţie efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.