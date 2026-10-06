Trump a semnat decretul care "va permite tuturor să cumpere motorină roşie scutită de taxe". Ce este acest carburant, în SUA

<1 minut de citit Publicat la 08:10 06 Oct 2026 Modificat la 09:15 06 Oct 2026

Trump a semnat decretul care "va permite tuturor să cumpere motorină roşie scutită de taxe". Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe, rezervată în mod normal utilajelor agricole şi altor vehicule rutiere, notează Agerpres.

Vorbind la un miting în Nebraska, preşedintele Statelor Unite a declarat că acest decret "va permite tuturor să cumpere motorină roşie scutită de taxe".

Motorina roşie, sau motorina non-rutieră, este un combustibil nuanţat în culoarea roşie pentru a indica regimul său fiscal avantajos.

Republicanul a recunoscut că nu cunoştea acest combustibil: "Nu ştiu ce este, dar nu contează, se spune că este foarte bun", a glumit el în faţa mulţimii.

Preţurile la pompă au atins un nivel record din cauza războiului din Iran, ceea ce apasă asupra Partidului Republican cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.