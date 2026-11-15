Trump vrea să închidă un parc uriaș din Washington pentru a face un teren de golf de lux. O judecătoare i-a blocat planurile

1 minut de citit Publicat la 19:35 15 Noi 2026 Modificat la 20:37 15 Noi 2026

Trump vrea să închidă East Potomac Park pentru a face un teren de golf de lux. Foto: Getty Images

O judecătoare americană a ordonat sâmbătă ca un parc situat în inima Washingtonului să rămână deschis publicului, aplicând o nouă înfrângere judiciară preşedintelui Donald Trump care încearcă să îl închidă pentru a-l transforma într-un teren de golf de lux, relatează duminică AFP, preluată de Agerpres.

Preşedintele american a afirmat duminică dimineaţă că guvernul său va „face imediat apel” împotriva acestei decizii, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Pasionat de acest sport şi proprietar de terenuri de golf în întreaga lume, Donald Trump îşi doreşte să reamenajeze East Potomac Park din Washington pentru a-l transforma într-un loc capabil să găzduiască competiţii de nivel foarte înalt.

În acest scop, administraţia Trump ceruse închiderea, duminică, a acestui parc de 160 de hectare ce include, printre altele, nu doar un teren de golf public, ci şi peluze, zone de picnic şi o pistă de biciclete.

La cererea unor asociaţii care se tem că publicul larg va pierde accesul la acest spaţiu verde, judecătoarea federală Ana Reyes a ordonat sâmbătă seara autorităţilor federale responsabile de parc să îl lase deschis până când recursul îşi va urma cursul în justiţie.

„Guvernul propune să închidă un parc istoric, frecventat zilnic de locuitori din Washington din toate mediile, pentru o perioadă nedeterminată", a scris judecătoarea în decizia sa de 30 de pagini.

„Această închidere ar provoca un prejudiciu ireparabil reclamanţilor, care folosesc în mod regulat parcul pentru recreere”, a adăugat ea.

Preşedintele Donald Trump consideră că parcul „se află într-o stare teribilă” şi „are nevoie de lucrări cât mai rapid”.

Judecătoarea a decis anterior împotriva lucrărilor preliminare de demolare ale proiectului, inclusiv tăierea a peste 500 de copaci de-a lungul traseului.

Traseul de golf face parte din mai multe proiecte lansate de preşedintele Trump pentru a-şi lăsa amprenta asupra capitalei americane, printre care o sală de bal la Casa Albă şi un imens arc de triumf, în pofida unei opoziţii locale puternice şi a mai multor procese.