Turcii sunt îndemnați să treacă la vegetarianism pentru a supraviețui crizei economice care se profilează

„În loc să mâncăm 1-2 kilograme de carne lunar, să mâncăm jumătate de kilogram. Cumpărăm 2 kilograme de roșii și jumătate din ele merg la gunoi. Ei bine, să luăm două roșii”, a spus deputatul turc Zülfü Demirbağ, care aparține partidului AKP al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

El a făcut această declarație în lumina prăbușirii totale a lirei turcești și a crizei economice care se profilează.

Moneda Turciei s-a prăbușit la un minim istoric „nebunesc”. Potrivit CNBC, inflația în Turcia este acum aproape de 20%, ceea ce înseamnă că prețurile bunurilor de bază au crescut vertiginos, iar salariile în moneda locală ale turcilor sunt puternic devalorizate.

După ce lira turcească s-a prăbuşit marţi cu 15%, oamenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva partidului aflat la guvernare condus de Recep Tayyip Erdoğan. Protestele antiguvernamentale au avut loc marți seara la Istanbul și la Ankara, iar manifestanții au cerut demisia guvernului.

