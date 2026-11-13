Turcia și China au semnat un acord de peste 13 miliarde de euro pentru parcuri solare și eoliene

1 minut de citit Publicat la 14:20 13 Noi 2026 Modificat la 14:20 13 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Turcia a semnat joi un acord preliminar cu China care urmărește atragerea unor investiții de aproximativ 13,5 miliarde de euro în proiecte solare și eoliene, a anunțat ministrul turc al energiei, scrie Euronews.

Acordul a fost semnat în Antalya, în cadrul summitului ONU pentru climă COP31. Documentul prevede construirea unor parcuri solare și eoliene cu o capacitate totală de producție de șapte gigawați, precum și proiecte de stocare a energiei și de modernizare a rețelei electrice.

Ministrul energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că această cooperare va include și un transfer de tehnologie care să sprijine producția de echipamente pentru turbine eoliene în Turcia.

Anunțul nu a inclus un calendar al proiectelor și nici detalii despre modul în care acestea vor fi finanțate.

China vrea să încurajeze investițiile în energia regenerabilă din Turcia

Semnarea acordului a avut loc după discuțiile purtate pe 11 noiembrie, la summit, de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și vicepreședintele chinez Han Zheng.

Potrivit agenției de stat chineze Xinhua, Han Zheng a afirmat că Beijingul este pregătit să încurajeze mai multe companii chineze să investească în Turcia și a numit energia regenerabilă drept unul dintre domeniile în care cele două țări își pot strânge cooperarea.

Conform datelor ministerului turc al energiei, la sfârșitul lunii septembrie Turcia avea o capacitate solară și eoliană de aproximativ 43,8 gigawați, ceea ce reprezenta puțin peste o treime din capacitatea totală de producție de energie electrică a țării.

Prin noua strategie energetică națională, guvernul de la Ankara vrea să crească această capacitate la 175 de gigawați până în 2040. Planul urmărește ca o parte tot mai mare din consumul de energie al țării să se mute de pe petrol și gaze pe electricitate.

Într-un discurs susținut la summit pe 10 noiembrie, Alparslan Bayraktar a estimat că, până în 2040, Turcia va avea nevoie de investiții de aproximativ 270 de miliarde de euro pentru tranziția energetică.

Ministrul a mai declarat că atragerea acestor fonduri va depinde de parteneriatele internaționale și de condiții previzibile pentru investitori.