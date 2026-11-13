Antena 3 CNN Externe Turcia și China au semnat un acord de peste 13 miliarde de euro pentru parcuri solare și eoliene

Turcia și China au semnat un acord de peste 13 miliarde de euro pentru parcuri solare și eoliene

A.N.
1 minut de citit Publicat la 14:20 13 Noi 2026 Modificat la 14:20 13 Noi 2026
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panouri solare getty
Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Turcia a semnat joi un acord preliminar cu China care urmărește atragerea unor investiții de aproximativ 13,5 miliarde de euro în proiecte solare și eoliene, a anunțat ministrul turc al energiei, scrie Euronews.

Acordul a fost semnat în Antalya, în cadrul summitului ONU pentru climă COP31. Documentul prevede construirea unor parcuri solare și eoliene cu o capacitate totală de producție de șapte gigawați, precum și proiecte de stocare a energiei și de modernizare a rețelei electrice.

Ministrul energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că această cooperare va include și un transfer de tehnologie care să sprijine producția de echipamente pentru turbine eoliene în Turcia.

Anunțul nu a inclus un calendar al proiectelor și nici detalii despre modul în care acestea vor fi finanțate.

China vrea să încurajeze investițiile în energia regenerabilă din Turcia

Semnarea acordului a avut loc după discuțiile purtate pe 11 noiembrie, la summit, de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și vicepreședintele chinez Han Zheng.

Potrivit agenției de stat chineze Xinhua, Han Zheng a afirmat că Beijingul este pregătit să încurajeze mai multe companii chineze să investească în Turcia și a numit energia regenerabilă drept unul dintre domeniile în care cele două țări își pot strânge cooperarea.

Conform datelor ministerului turc al energiei, la sfârșitul lunii septembrie Turcia avea o capacitate solară și eoliană de aproximativ 43,8 gigawați, ceea ce reprezenta puțin peste o treime din capacitatea totală de producție de energie electrică a țării.

Prin noua strategie energetică națională, guvernul de la Ankara vrea să crească această capacitate la 175 de gigawați până în 2040. Planul urmărește ca o parte tot mai mare din consumul de energie al țării să se mute de pe petrol și gaze pe electricitate.

Într-un discurs susținut la summit pe 10 noiembrie, Alparslan Bayraktar a estimat că, până în 2040, Turcia va avea nevoie de investiții de aproximativ 270 de miliarde de euro pentru tranziția energetică.

Ministrul a mai declarat că atragerea acestor fonduri va depinde de parteneriatele internaționale și de condiții previzibile pentru investitori.

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Etichete: summit turcia China parcuri eoliene panouri solare acord energie regenerabila

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