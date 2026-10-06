Turcia și Pakistan vor desfăşura rapid forţe militare în Arabia Saudită, după o reuniune de urgență la Riad

1 minut de citit Publicat la 10:31 06 Oct 2026 Modificat la 10:34 06 Oct 2026

Militar, cu steagul Arabiei Saudite pe fundal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pakistanul, Turcia şi Arabia Saudită au convenit să desfăşoare rapid forţe şi capacităţi militare în regatul saudit, au anunţat luni cele trei ţări într-o declaraţie comună, după o reuniune de urgenţă desfăşurată la Riad în cadrul pactului de apărare de la Mecca, informează dpa, potrivit Agerpres.

Cele trei ţări au decis să înceapă deîndată punerea în practică a acordului de apărare comună şi „să ia măsurile necesare pentru a furniza forţele militare şi capacităţile convenite şi a le desfăşura rapid în regat”, se afirmă în declaraţie.

Reuniunea de urgenţă de la Riad a avut loc „pentru a aborda evoluţiile de securitate şi ameninţările cu care se confruntă Regatul Arabiei Saudite”.

În textul declaraţiei nu se precizează numărul de soldaţi sau cantitatea de echipament militar care urmează să fie desfăşurat.

Forţe pakistaneze staţionează deja în Arabia Saudită în cadrul unui parteneriat militar de lungă durată.

Ce prevede Acordul de apărare comună de la Mecca

Pakistanul, Arabia Saudită şi Turcia au semnat Acordul de apărare comună de la Mecca în august, care prevede o clauză de apărare reciprocă similară celei din cadrul NATO, conform căreia un atac asupra uneia dintre părţi este considerat un atac asupra tuturor.

Arabia Saudită s-a confruntat recent cu o serie de provocări în urma avansului miliţiei houthi în Yemen, a atacurilor asupra conductei petroliere-cheie Est-Vest şi a solicitat sprijin din partea aliaţilor săi.

Ministrul apărării pakistanez, Khawaja Asif, care a participat la întâlnirea de la Riad, a declarat pentru Geo News că Arabia Saudită, care luptă alături de guvernul yemenit împotriva miliţiei houthi, a înregistrat unele câştiguri teritoriale în Yemen, conform ziarului Dawn.

Întrebat despre un posibil rol al Pakistanului şi Turciei, Asif a afirmat că ambele ţări sunt prezente în zona de operaţiuni, dar că numai forţele saudite sunt implicate în luptă.

Turcia şi Pakistanul au în prezent un „rol de sprijin”, a spus el, Pakistanul fiind implicat în activităţi de recunoaştere, potrivit acestuia.