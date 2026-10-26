Nou atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei. A fost lovită o importantă fabrică de avioane din Voronej

1 minut de citit Publicat la 09:28 26 Oct 2026 Modificat la 09:40 26 Oct 2026

Ucraina a lansat, în dimineaţa zilei de luni, 26 octombrie 2026, un atac cu drone asupra orașului rusesc Voronej. Sursa foto: Telegram/Exilenova+

Ucraina a lansat un atac masiv cu drone orașul rusesc Voronej, în noaptea de duminică spre luni. Dronele ucrainene au lovit o fabrică de avioane și un pod din oraș. Guvernatorul regiunii, Alexander Gusev, a precizat că 113 drone au fost detectate deasupra regiunii și peste 70 deasupra Voronejului, informează The Moscow Times.

„Din păcate, două persoane au fost ucise și alte 17 rănite. Printre răniți se află și un copil”, a spus Gusev.

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Supernova+, una dintre țintele atacului a fost Compania de Avioane din Voronej,o mare companie de producție de aeronave, filială a Complexului Iliușin, de o importanță strategică pentru industria aeronautică rusă.

Ca urmare a raidului, mai multe întreprinderi industriale, o clădire de birouri în centrul orașului, o clădire de apartamente, un stadion școlar, relatează The Kyiv Independent.

Imaginile publicate de Astra par să surprindă momentul în care o dronă explodează la centrul de afaceri Chizhov Gallery, o clădire cu 25 de etaje situată în centrul orașului Voronej.

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a publicat, de asemenea, imagini ale atacului respectiv.

Jurnaliştii de la Astra ASTRA au mai notat că unele dintre incendii au avut loc în zone rezidențiale. Ei au primit fotografii și înregistrări video de la localnici care indicau locații din apropierea unor blocuri de locuințe, unde au avut loc explozii.

Potrivit Astra, o alertă privind amenințarea cu drone a fost emisă în jurul orei 03:00, ora locală a Rusiei, fiind urmată, aproximativ două ore mai târziu, de o avertizare privind un atac cu rachete.

Au fost raportate numeroase explozii în diverse puncte ale orașului Voronej, iar din mai multe locuri se ridica un fum dens. Unii locuitori au declarat pentru Astra că nu au auzit sirenele de alarmă aeriană, în ciuda atacului în desfășurare.

Regiunea Voronej se învecinează direct cu estul Ucrainei, capitala regională aflându-se la aproximativ 200 de kilometri de cel mai apropiat teritoriu aflat sub control ucrainean, în regiunea Harkov. Această zonă a fost vizată în repetate rânduri de lovituri ucrainene cu rază lungă de acțiune, îndreptate împotriva infrastructurii militare și industriale rusești.