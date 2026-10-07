Ucraina are o gaură în buget de 56 de miliarde de dolari. Banca Mondială: Războiul din Ucraina va continua și în 2027

Nori groși de fum negru deasupra Kievului, după un atac al Rusiei. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Războiul din Ucraina va continua și în 2027, iar Ucraina are nevoie de 56 de miliarde de dolari pentru a acoperi deficitul bugetar. De asemenea, creșterea economiei ucrainene în acest an va fi cea mai scăzută din ultimii patru ani și va ajunge la 1,2%, estimează Banca Mondială (BM) într-un nou raport publicat recent și preluat de The Moscow Times.

„Redresarea economiei ucrainene va fi mult mai slabă decât s-a prezis anterior, deoarece se presupune acum că ostilitățile active vor continua pe tot parcursul anului 2027", a anunțat Banca Mondială.

În luna februarie, Banca Mondială estima că războiul din Ucraina se va încheia până la sfârșitul acestui an. Acest lucru ar permite PIB-ului să crească cu 4% anul viitor și 4,5% în 2028. În prezent, Banca Mondială și-a redus însă aceste prognoze la 1,5% și, respectiv, 3%.

Deteriorarea situației din acest an este determinată de „creșterea atacurilor (ruse) asupra infrastructurii critice (ucrainene) și de perturbarea exporturilor”, în special din cauza suspendării transporturilor de grâne ucrainene prin Marea Neagră. Până la începutul lunii septembrie, exporturile de cereale de către Ucraina au scăzut cu 14%, notează Banca Mondială.

Totodată, Banca Mondială mai preconizează o creștere a economiei ruse, în 2026, de 0,8%, față de 1% în 2025, iar în 2027-2028, o creștere de 0,7% pe an. Cheltuielile militare din acest an au contribuit parțial la compensarea declinului industriilor civile, care s-au confruntat cu condiții de creditare mai severe, cerere și ofertă mai scăzute, mai notează Banca Mondială.

Principalele cauze care împiedică creșterea a economiei ruse sunt închiderea rafinăriilor, reducerea producției de țiței, perturbări logistice și de infrastructură, precum și deteriorarea climatului de afaceri.

Ucraina se confruntă, de asemenea, cu o criză bugetară severă, având nevoie de 56 de miliarde de dolari pentru a acoperi deficitul anul acesta, din care 27 de miliarde de dolari doar pentru apărare, se mai arată în raportul Băncii Mondiale.