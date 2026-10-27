Ucraina cere țărilor europene 10% din stocurile de Patriot și alte rachete antiaeriene, pentru a se apăra împotriva Rusiei

1 minut de citit Publicat la 08:56 27 Oct 2026 Modificat la 09:00 27 Oct 2026

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de un sistem antiaerian Patriot. Foto: Hepta

Ucraina a cerut partenerilor europeni să transfere 10% din stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și IRIS-T, pentru a se apăra împotriva bombardamentelor rusești, a declarat ucrainean al Apărării, Ievhen Hmara, informează The Moscow Times.

Apelul Kievului a fost trimis către Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Polonia.

„Ucraina are deja contracte pentru livrări viitoare de rachete interceptoare, așa că oferă partenerilor un schimb: transferul unei părți din rachetele existente, în schimbul celor care ar trebui să ajungă ulterior în Ucraina”, a spus Hmara.

Forțele armate ale Ucrainei sunt, de asemenea, în criză de sisteme antiaeriene portabile (MANPADS).

„Ucraina se bazează pe finanțarea noilor achiziții și pe transferul de sisteme din stocurile existente ale partenerilor”, a spus ministrul apărării de la Kiev.

În plus, oficialul ucrainean a spus că țara sa ar putea dubla producția de drone în 2027 dacă există finanțare la timp.

„Propunem nu doar să creștem achizițiile, ci și să extindem producția comună de drone ucrainene în alte țări”, a spus Khmara. El a adăugat că acest lucru nu va oferi Ucrainei doar numărul necesar de drone, ci va întări și capacitățile defensive ale partenerilor.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a precizat, după o întâlnire avută la Paris cu omologii săi din Marea Britanie, Franța, Italia și Polonia, că țările europene au pregătit deja măsuri pentru a ajuta Ucraina în această iarnă.

„În plus, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că Statele Unite sprijină și Ucraina, cu stocurile sale (de muniții - n.r.) și, mai presus de toate, cu informații și date satelitare", a spus Pistorius. El a adăugat, de asemenea, că țările europene colaborează cu Kievul pentru a întări apărarea antiaeriană ucraineană.