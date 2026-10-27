Ucraina doboară până la 80% din dronele rusești cu reacție. Dependența de sateliții americani rămâne punctul slab

2 minute de citit Publicat la 23:09 27 Oct 2026 Modificat la 23:09 27 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ucraina a făcut progrese importante în contracararea dronelor rusești cu reacție, iar unele unități de apărare antiaeriană raportează rate de interceptare de aproximativ 80%. Restricțiile recente impuse serviciilor americane de comunicații prin satelit au scos însă la iveală dependența Kievului de tehnologia americană, în timp ce țara se grăbește să dezvolte interceptoare mai ieftine și mai eficiente, scrie Euronews.

Tehnologia îmbunătățită a dronelor interceptoare a ajutat Ucraina să contracareze dronele rusești cu reacție, însă perturbările serviciilor americane de satelit Starshield amenință aceste câștiguri.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), rata de interceptare a Ucrainei a scăzut ușor, de la 77% la aproximativ 74%, în perioada 14-24 octombrie, când serviciul de satelit de nivel militar a fost perturbat.

Cifrele reprezintă totuși o îmbunătățire semnificativă față de începutul lui septembrie, când oficialii ucraineni raportau interceptarea a aproximativ 60% dintre dronele rusești cu reacție.

Unele unități ucrainene de apărare antiaeriană au raportat rate de interceptare de peste 80%, deși aceste cifre reflectă performanța unor unități individuale, nu rezultatele la nivel național.

Restricțiile Starshield, care au afectat operațiunile cu drone de mare viteză, au fost ridicate pe 24 octombrie, potrivit oficialilor ucraineni. Perturbarea a scos însă în evidență dependența țării de comunicațiile americane prin satelit pentru menținerea apărării antiaeriene.

ISW a avertizat că, pentru a menține și îmbunătăți ratele de interceptare, Ucraina va trebui să dezvolte și să folosească la o scară mult mai mare drone interceptoare ieftine și rapide.

Rusia recurge tot mai des la versiunile cu reacție ale dronelor sale de atac de tip Shahed, care zboară considerabil mai repede decât modelele convenționale cu elice, lăsând echipajelor ucrainene de apărare antiaeriană mult mai puțin timp să le detecteze și să le intercepteze.

Ucraina se bazează pe o combinație de drone interceptoare, avioane de luptă și sisteme de la sol pentru a contracara această amenințare.

Dronele interceptoare s-au dovedit deosebit de eficiente, potrivit ISW, însă multe dintre ele depind de conexiunea Starshield pentru a atinge vitezele necesare angajării țintelor rusești mai rapide.

Forțele ucrainene folosesc și avioane de luptă F-16, care fie lansează rachete aer-aer, fie lovesc țintele cu tunurile de la bord. Ambele variante au dezavantaje: rachetele sunt scumpe și puține, iar folosirea tunului cere o mare îndemânare din partea pilotului și expune avioanele și echipajele la riscuri suplimentare.

Folosirea avioanelor de luptă împotriva dronelor crește, de asemenea, nevoile de mentenanță și sustrage aeronavele de la alte misiuni.

Ucraina a instalat turele de tun la sol în Kiev și în regiunea din jur, însă extinderea acestor sisteme la nivel național ar necesita mult timp și resurse considerabile.

Cursa pentru interceptoare mai ieftine

Amenințarea tot mai mare a accelerat eforturile producătorilor ucraineni de a dezvolta sisteme de interceptare mai rapide și mai accesibile.

Unul dintre aceste proiecte este F-Jet 80, un interceptor cu reacție dezvoltat de compania ucraineană F-Drones, care plănuiește să integreze inteligența artificială în sistemul său de ghidare.

Compania își propune să mențină costul unei unități la aproximativ 7.000 de dolari, față de 20.000-70.000 de dolari, cât se estimează că costă alte drone interceptoare de mare viteză, și de aproximativ un milion de dolari pentru o rachetă aer-aer lansată de pe un F-16.

Deși F-Jet 80 este încă în dezvoltare, producătorul spune că a interceptat deja cu succes mai multe drone rusești.

Pentru Ucraina, provocarea nu se rezumă la dezvoltarea unei tehnologii eficiente, ci presupune și producerea ei în cantități suficiente pentru a face față folosirii tot mai extinse de către Rusia a dronelor cu reacție.

ISW susține că integrarea unor drone interceptoare ieftine în rețeaua existentă de apărare antiaeriană a Ucrainei oferă cea mai bună șansă de a menține rate ridicate de interceptare, în condițiile în care țara se apropie de o nouă iarnă de atacuri aeriene rusești.