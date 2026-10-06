Ucraina spune „nu” aderării la Uniunea Europeană dacă cerealele Kievului nu au acces pe piața europeană

1 minut de citit Publicat la 19:07 06 Oct 2026 Modificat la 19:07 06 Oct 2026

Disputa atinge interesele fermierilor din statele vecine, inclusiv ale celor din Polonia și România. sursa foto: Getty

Ucraina refuză să intre în Uniunea Europeană ca membru „de mâna a doua”. Kievul respinge planul Comisiei Europene de a limita permanent accesul cerealelor și al altor produse agricole ucrainene pe piața comunitară. Ministrul Agriculturii, Taras Vîsoțkîi, spune că acceptă perioade de tranziție, dar nu restricții fără termen. Disputa atinge interesele fermierilor din statele vecine, inclusiv ale celor din Polonia și România.

Ucraina „nu poate accepta” un model de aderare la UE care să limiteze permanent vânzările anumitor produse alimentare către blocul comunitar, a declarat ministrul Agriculturii, Taras Vîsoțkîi, pentru Politico.

Comisia Europeană a susținut marți acest model, în cadrul unei analize a politicilor menite să pregătească UE pentru viitoarele extinderi.

„Pentru noi, există o diferență fundamentală între o perioadă de tranziție și o restricție permanentă. Ucraina este pregătită pentru prima variantă. A doua ar contrazice însăși logica statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a transmis Vîsoțkîi într-o declarație scrisă.

O eventuală aderare a Ucrainei ridică întrebări de fond legate de subvențiile agricole și de importuri. Ucraina exportă milioane de tone de cereale pe piața mondială. Către UE vinde în baza unui regim strict de cote. Unele state, precum Polonia, au blocat importurile de cereale ucrainene pentru a-și proteja propriii fermieri.

Propunerea Comisiei arată că Bruxellesul vrea să „limiteze semnificativ sprijinul financiar și accesul pe piață pentru produsele agricole sensibile”.

În loc să îi ofere Kievului acces deplin pe piață, Comisia ar prefera să ajute Ucraina să își recâștige piețele de export „tradiționale”, printre care Africa și Orientul Mijlociu, potrivit documentului.

Vîsoțkîi insistă însă că Ucraina nu ar trebui privită „doar” ca o amenințare pentru fermierii europeni. Ministrul susține că țara sa poate ajuta UE să depindă mai puțin de importurile din state terțe pentru îngrășăminte, soia și lizină folosită în hrana animalelor.

Totodată, ar putea oferi producătorilor europeni un acces mai bun la rutele de export de la Marea Neagră. Ucraina ar putea fi și o destinație pentru investiții în fabrici de procesare a alimentelor, a mai spus acesta.

„Obiectivul nostru este să aderăm cu un sector care să vândă Europei nu doar cereale și alte materii prime, ci și furaje, ingrediente, produse procesate și biocombustibili”, a adăugat ministrul.

Vîsoțkîi a confirmat că Ucraina este deschisă perioadelor de tranziție. Acestea ar putea include introducerea treptată a subvențiilor agricole, cote temporare și măsuri de protecție pentru produsele sensibile. Ministrul a insistat însă că aceste măsuri trebuie să aibă o dată clară de expirare.