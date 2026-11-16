Antena 3 CNN Externe UE a aprobat cea mai mare plată unică de până acum pentru Ucraina, de aproape 8 miliarde de euro

UE a aprobat cea mai mare plată unică de până acum pentru Ucraina, de aproape 8 miliarde de euro

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 15:07 16 Noi 2026 Modificat la 15:07 16 Noi 2026
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presedintele ucrainei volodimir zelenski si presedinta comisiei europene ursula von der leyen
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty images

Uniunea Europeană a aprobat, luni, un ajutor financiar pentru Ucraina de puţin sub 8 miliarde de euro, fiind cea mai mare plată unică efectuată vreodată pentru Kiev, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Înainte de a primi undă verde, Kievul a implementat reforme în mai multe domenii, inclusiv în sistemul judiciar, în combaterea corupţiei şi în sectorul energetic. Fondurile sunt menite să contribuie la stabilitate, redresare şi modernizare, să asigure funcţionarea administraţiei publice din Ucraina şi să sprijine eforturile de reformă ale ţării”, se arată într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit UE şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru această aprobare.

„Mulțumesc Comisiei Europene și Consiliului European pentru aprobarea celei mai mari plăți unice acordate vreodată Ucrainei în cadrul Facilității pentru Ucraina, în valoare de aproape 8 miliarde de euro.”, a scris Zelenski pe X.

„Îi mulțumesc președintei Von der Leyen pentru eforturile personale depuse în vederea accelerării pregătirii acestei plăți, având în vedere nevoile bugetare tot mai mari ale Ucrainei în perspectiva iernii și intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii noastre energetice, de încălzire, de alimentare cu apă și a altor infrastructuri critice.

Este important de menționat că această decizie vine în urma îndeplinirii de către Ucraina a peste 20 de angajamente de reformă și reafirmă faptul că Ucraina își respectă angajamentele asumate față de UE. Este esențial ca aceste progrese să se reflecte și în deschiderea celor două grupuri de negocieri rămase privind aderarea la UE.

Mulțumesc tuturor celor din Europa care fac posibile aceste măsuri decisive. Reziliența financiară a Ucrainei este esențială pentru garantarea securității noastre europene comune”, a continuat el.

Ucraina se confruntă cu dificultăţi financiare grave. În luna octombrie, Zelenski a declarat că ţara sa va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027, în ciuda faptului că, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, UE a mobilizat peste 235 de miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar şi militar.

Este de aşteptat ca, înainte de următorul summit al UE de la sfârşitul lunii, Comisia Europeană să prezinte o propunere pentru un nou împrumut de sprijin destinat Ucrainei.

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Etichete: razboi rusia ucraina Uniunea Europeană ajutor financiar Volodimir Zelenski Ursula von der Leyen

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