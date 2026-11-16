UE a aprobat cea mai mare plată unică de până acum pentru Ucraina, de aproape 8 miliarde de euro

Uniunea Europeană a aprobat, luni, un ajutor financiar pentru Ucraina de puţin sub 8 miliarde de euro, fiind cea mai mare plată unică efectuată vreodată pentru Kiev, relatează dpa, potrivit Agerpres.
„Înainte de a primi undă verde, Kievul a implementat reforme în mai multe domenii, inclusiv în sistemul judiciar, în combaterea corupţiei şi în sectorul energetic. Fondurile sunt menite să contribuie la stabilitate, redresare şi modernizare, să asigure funcţionarea administraţiei publice din Ucraina şi să sprijine eforturile de reformă ale ţării”, se arată într-un comunicat.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit UE şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru această aprobare.
„Mulțumesc Comisiei Europene și Consiliului European pentru aprobarea celei mai mari plăți unice acordate vreodată Ucrainei în cadrul Facilității pentru Ucraina, în valoare de aproape 8 miliarde de euro.”, a scris Zelenski pe X.
Thank you to @EU_Commission and @EUCouncil for approving the largest-ever single payment to Ukraine under the Ukraine Facility, amounting to nearly €8 billion. I thank President @vonderleyen for her personal efforts to expedite the preparation of this payment, given Ukraine’s growing budgetary needs ahead of winter and intensified Russian attacks on our energy, heating, water supply, and other critical infrastructure. Importantly, this decision follows Ukraine’s fulfilment of more than 20 reform commitments and reaffirms that Ukraine delivers on what we agree upon with the EU. It is essential that this progress also be reflected in the opening of the remaining two EU accession negotiating clusters. I thank everyone in Europe who makes such strong steps possible. Ukraine’s financial resilience is key to guaranteeing our shared European security.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026
„Îi mulțumesc președintei Von der Leyen pentru eforturile personale depuse în vederea accelerării pregătirii acestei plăți, având în vedere nevoile bugetare tot mai mari ale Ucrainei în perspectiva iernii și intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii noastre energetice, de încălzire, de alimentare cu apă și a altor infrastructuri critice.
Este important de menționat că această decizie vine în urma îndeplinirii de către Ucraina a peste 20 de angajamente de reformă și reafirmă faptul că Ucraina își respectă angajamentele asumate față de UE. Este esențial ca aceste progrese să se reflecte și în deschiderea celor două grupuri de negocieri rămase privind aderarea la UE.
Mulțumesc tuturor celor din Europa care fac posibile aceste măsuri decisive. Reziliența financiară a Ucrainei este esențială pentru garantarea securității noastre europene comune”, a continuat el.
Ucraina se confruntă cu dificultăţi financiare grave. În luna octombrie, Zelenski a declarat că ţara sa va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027, în ciuda faptului că, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, UE a mobilizat peste 235 de miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar şi militar.
Este de aşteptat ca, înainte de următorul summit al UE de la sfârşitul lunii, Comisia Europeană să prezinte o propunere pentru un nou împrumut de sprijin destinat Ucrainei.