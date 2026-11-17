Un avion de vânătoare MiG-29 al Armatei Sârbe s-a prăbușit în apropiere de Belgrad: Pilotul a murit

1 minut de citit Publicat la 20:30 17 Noi 2026 Modificat la 20:35 17 Noi 2026

Un avion de vânătoare MiG-29 al Armatei Sârbe s-a prăbușit în apropiere de Belgrad: Pilotul a murit. Sursa foto: Profimedia Images

Un avion de vânătoare MiG-29 aparținând Forțelor Armate Sârbe s-a prăbușit marți, pe un câmp situat în apropiere de Belgrad, a anunţat Ministerul Apărării din Serbia, transmit Euronews şi Reuters. În urma accidentului aviatic, pilotul şi-a pierdut viaţa.

Incidentul a avut loc în această dimineaţă, în jurul orei 08:45, ora locală, în apropierea oraşului Stara Pazova, la aproximativ 45 de kilometri nord-vest de capitala sârbă Belgrad. Din nefericire, pilotul aflat la manşa avionului de vântătoare MiG-29 nu a reuşit să se salveze.

Jurnaliştii de la Euronews au notat că pilotul a fost identificat ca fiind maiorul Goran Bulajić, în vârstă de 53 de ani. Bulajić a servit în Armata Sârbă din 1996 și a lăsat în urmă doi copii, a transmis Ministerul Apărării.

??? SERBIAN MiG-29 FIGHTER JET CRASHES, KILLING PILOT NEAR BELGRADE A Serbian Air Force MiG-29 crashed into a field between Nova Pazova and Stara Pazova, northwest of Belgrade, at approximately 8:45 a.m. Tuesday. The pilot, identified as Major Goran Bulajić, 53, was killed. He had served in the Serbian Armed Forces since 1996 and leaves behind two children. Emergency crews and military police rushed to the crash site. Serbia’s Defence Ministry has launched an investigation to determine what caused the crash. — Nova Intel (@intel_nova) November 17, 2026

La scurt timp după ce s-a aflat despre tragedia aviatică, la faţa locului au ajuns pompierii, echipajele medicale, dar şi Poliția Militară. Aeronava făcea parte din Brigada 204 Aviație, cu baza la aeroportul militar Batajnica.

"O Comisie a fost înfiinţată pentru a ancheta incidentul şi a stabili atât circumstanţele în care a avut loc, cât şi orice eventuală responsabilitate a armatei", a mai precizat Ministerul Apărării din Serbia.

Dezvoltat de Biroul de Proiectare Mikoian-Gurevici din Uniunea Sovietică la începutul anilor 1970, avionul MiG-29 a intrat în serviciul armatei sovietice în 1983.

Experţi din cadrul Forţelor Aeriene Sârbe urmează să ancheteze cu privire la cauzele acestui accident aviatic.