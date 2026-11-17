Un avion militar s-a prăbușit în Siberia. Primul anunț despre victime

1 minut de citit Publicat la 20:16 17 Noi 2026 Modificat la 20:16 17 Noi 2026

Un avion Antonov 12 al forțelor ruse s-a prăbușit în Siberia. Foto Getty Images / captură Visegrad24 via X

Un avion militar de transport Antonov 12 al forțelor ruse s-a prăbușit, marți, în regiunea rusă Kemerovo din Siberia, relatează DPA, citată de Agerpres. Potrivit agenției de presă germane, mai multe companii mass-media din Rusia au relatat că, în urma prăbușirii, 17 persoane aflate la bord și-au pierdut viața, deși nu a existat imediat o confirmare oficială privind bilanțul victimelor.

Nu este clară momentan cauza tragediei. Pe rețelele sociale circulă informații neoficiale conform cărora aparatul ar fi căzut aproape vertical și ar fi luat foc în timpul unei tentative de aterizare de urgență, după ce piloții au emis un mesaj de pericol.

There are no survivors of the plane crash According to media reports, 17 people were on board. The An-12 military aircraft crashed near the village of Yagunovo, Russia, close to the local airport. https://t.co/eBdzEAVNZ1 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026

Guvernatorul din Kemerovo, Ilia Serediuk, a declarat că, potrivit primelor date, aparatul s-a prăbușit în apropierea localității Iagunovo.

În mai multe înregistrări video care circulă pe internet, guvernatorul este surprins la fața locului, având pe fundal vehicule de intervenție și lumini albastre intermitente.

Presa internațională notează că, de când Rusia a lansat invazia în Ucraina, în februarie 2022, pe teritoriul rus au avut loc acte repetate de sabotaj și atacuri care au vizat personalul militar și susținătorii războiului. Anchetatorii ruși au atribuit frecvent astfel de incidente serviciilor de informații ucrainene.

Pe de altă parte, au existat cazuri în care aeronave militare rusești au fost implicate într-o serie de prăbușiri, în timpul misiunilor de luptă sau de antrenament.