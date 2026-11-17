Un bărbat dintr-o țară UE a distrus un Hercules C-130 american după ce a pătruns pe pista aeroportului. A folosit inclusiv un topor

4 minute de citit Publicat la 23:55 17 Noi 2026 Modificat la 23:59 17 Noi 2026

Avionul vandalizat de cetățeanul irlandez Daithi O’Corrain. Sursă foto: Biroul Procurorului Districtului de Sud din New York via X

O instanță de judecată din New York a pus sub acuzare un bărbat care ar fi distrus o aeronavă militară americană pe un aeroport din Irlanda, relatează CNN. Individul a secționat cabluri, a introdus bile de rulment în rezervoarele de combustibil și a turnat substanțe corozive, acțiuni care ar fi putut provoca o explozie, adaugă sursa citată.

Anchetatorii susțin că Daithi O’Corrain, în vârstă de 48 de ani, cetățean al Republicii Irlanda, a planificat atacul cu meticulozitate, cu scopul de a provoca daune maxime. Actul de acuzare conține imagini cu instrumente de bord distruse și urme de lovituri de topor pe exteriorul aeronavei. Pagubele masive aduse aparatului (galeria foto următoare), atât în ​​interior, cât și la exterior însumează, conform procurorilor, cel puțin 60 de milioane de dolari.

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O’Corrain și-ar fi planificat atacul timp de mai multe luni. Procurorii precizează că acesta a fost al patrulea incident, începând din luna mai 2025, în care persoane neautorizate au pătruns pe aeroportul Shannon din comitatul irlandez Clare.

CNN precizează că a încercat să îl contacteze pe avocatul lui O’Corrain pentru a obține un punct de vedere.

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Potrivit celor documentate de anchetatori, pe 11 aprilie, imediat după ora 04:30 dimineața, O’Corrain a pătruns pe calea de rulare a aeroportului, a intrat în aeronava americană C-130 Hercules și s-a baricadat în interior. Ajuns înăuntru, bărbatul a secționat cabluri și conducte hidraulice, a obturat prin strangulare o conductă de oxigen lichid și a distrus toate instrumentele din cabina de pilotaj.

De asemenea, a adus la bord capsule cu galiu, un material coroziv care poate coroda rapid aluminiul și poate deteriora oțelul. În urma distrugerilor provocate, aparatul nu a mai putut fi recuperat și a trebuit să fie distrus, a comunicat biroul procurorului federal din Manhattan.

„Nu a fost un act de vandalism spontan. Inculpatul a petrecut luni de zile studiind aeronava, procurând unelte și materiale și pregătindu-se pentru a maximiza distrugerile pe care le putea provoca”, a spus James C. Barnacle, director adjunct al FBI, responsabil de biroul din New York al poliției federale americane.

O’Corrain a fost pus sub acuzare pentru distrugerea unei proprietăți a guvernului Statelor Unite ale Americii. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. O’Corrain a fost arestat de autoritățile irlandeze în luna aprilie, dar nu se află în prezent în custodia autorităților americane. În documentele instanței nu apare nicio mențiune privind un motiv al acțiunilor acuzatului.

Conform actului de acuzare, O’Corrain a încercat să contacteze o persoană implicată într-un atac anterior pe aeroport.

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Membrii echipajului l-au descoperit pe O’Corrain în jurul orei 09:40, când s-au întors la aeronavă pentru a decola. Individul a ieșit printr-o trapă din plafon și a lovit exteriorul avionului cu un topor. Echipajul a alertat serviciile de securitate, iar poliția irlandeză l-a arestat pe suspect.

Momentele cu O'Corrain în timp ce se afla pe avion, înainte de a fi reținut, au filmate și circulă online.

??? IRISH MAN INDICTED OVER DESTRUCTION OF $60 MILLION U.S. MILITARY AIRCRAFT The U.S. Department of Justice has indicted 48-year-old Daithi O’Corrain, also known as David Curran, over the destruction of a U.S. Air National Guard C-130H Hercules at Shannon Airport, Ireland. Prosecutors allege he breached airport security on April 11, cut critical wiring and hydraulic lines, destroyed cockpit instruments and used corrosive materials to damage the aircraft. The $60 million plane has been rendered permanently inoperable. He faces up to 10 years in prison if convicted. https://t.co/IEAySZl1zc — Nova Intel (@intel_nova) November 17, 2026

Pe parcursul anchetei, procurorii au constatat că irlandezul s-a documentat cu privire la structura aeronavei și a stabilit ce conducte și dispozitive poate tăia fără a se răni.

„Dacă în loc să o strivească, ar fi tăiat conducta de oxigen lichid a aeronavei, la fel cum a procedat cu fasciculele de cabluri, s-ar expus unui risc ridicat de explozie masivă în interior”, au constatat investigatorii acestui caz.

CNN mai notează că în luna mai 2025 alte trei persoane au fost arestate de autoritățile irlandeze după ce au pătruns cu o dubă printr-un gard de securitate de la aeroport. Două săptămâni mai târziu, trei indivizi au reușit să intre pe pistă și au vopsit cu spray o aeronavă militară americană.

De asemenea, în noiembrie 2025, trei persoane într-o dubă au trecut de perimetrul de securitate și s-au deplasat într-o zonă restricționată unde era parcată o avion militar american, fiind, în cele din urmă, reținute de agenții de securitate.