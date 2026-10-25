Un fost membru al Parlamentului European a fost asasinat la Sofia. Ce arată primele date din anchetă

Slavi Binev a fost împușcat mortal în locuința sa din Sofia. Foto: Slavi Binev/Facebook

Fostul eurodeputat și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost împușcat mortal în locuința sa din Sofia, capitala Bulgariei. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele asasinatului și a-i identifica pe cei responsabili, potrivit presei bulgare, potrivit Novinite.

Ministerul bulgar de Interne a primit o sesizare privind uciderea cu puțin înainte de ora 10:30, în timp ce serviciile de ambulanță au fost alertate la ora 10:28. O ambulanță a ajuns la fața locului în șapte minute, însă echipajul medical nu a putut decât să constate decesul lui Binev.

Potrivit informațiilor relatate de NOVA, un angajat de la locuința lui Binev a dat alarma după ce mai multe persoane au ajuns la proprietate și s-au auzit focuri de armă. Când s-a dus să verifice ce se întâmplase, l-a găsit pe omul de afaceri mort. Informații neconfirmate arătau că Binev fusese împușcat în cap și în corp.

Mai mulți suspecți au fost reținuți

Surse citate de BGNES, BNR și bTV au declarat că uciderea a avut loc în urma unei dispute sau a unui conflict personal între Binev și alte persoane aflate la reședința sa. Potrivit BNR, Ministerul de Interne căuta un SUV despre care se crede că ar fi fost folosit de autori pentru a fugi de la locul faptei. Potrivit relatărilor, au fost reținuți suspecți, deși circumstanțele uciderii și identitatea celor responsabili nu fuseseră confirmate oficial.

Experții criminaliști examinau locul faptei, iar autoritățile deschiseseră o anchetă penală. Zona din jurul proprietății era păzită strict de poliție.

Slavcho Penchev Binev, cunoscut drept Slavi Binev, s-a născut la Sofia, la 10 decembrie 1965. A fost sportiv de taekwondo, om de afaceri și politician și a ocupat funcții de conducere în organizații sportive, inclusiv cea de președinte al Federației Bulgare de Taekwondo și de prim-vicepreședinte al Uniunii Europene de Taekwondo.

Binev a câștigat titlul de campion european absolut la taekwondo la Campionatele din 1992, desfășurate la Celje, în Slovenia. După încheierea carierei competiționale, a activat ca arbitru internațional, antrenor și administrator sportiv, devenind președintele Federației Olimpice Bulgare de Taekwondo și ocupând funcții de conducere în structurile europene ale acestui sport.

Cine este Slavi Binev

În anii 1990 și la începutul anilor 2000, și-a dezvoltat afacerile în domeniile securității, construcțiilor și divertismentului, administrând localuri populare din viața de noapte a Sofiei. Numele său a fost asociat cu R-System Holding și cu cluburi precum BIAD. De-a lungul anilor, relatările din presă l-au legat de grupările de crimă organizată cunoscute drept grupări ale „băieților musculoși”, apărute în perioada tranziției postcomuniste a Bulgariei.

Binev a intrat în politică alături de partidul Ataka și a fost ales în Parlamentul European în 2007. A făcut parte din Comisia pentru afaceri economice și monetare și a participat la delegația pentru Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneeană și la Intergrupul pentru Sport. Tot în acel an, a candidat la funcția de primar al Sofiei, iar în 2009 a obținut un al doilea mandat de eurodeputat.

A părăsit partidul Ataka în 2011 și, un an mai târziu, a fondat Partidul Conservator, Mișcarea pentru Succes. Partidul a devenit parte a alianței Uniunea Civică pentru o Democrație Reală (GORD). Ulterior, Binev a părăsit GORD și s-a alăturat Frontului Național pentru Salvarea Bulgariei în 2014.

În octombrie 2014, a fost ales în cea de-a 43-a Adunare Națională a Bulgariei. În decembrie, a devenit președintele Comisiei parlamentare pentru cultură și mass-media, însă numirea sa a provocat proteste în sectorul cultural. A demisionat la 8 decembrie 2014 și, ulterior, a condus Comisia pentru copii, tineret și sport. La alegerile parlamentare din 2017, a candidat pe lista partidului DPS.