Un irlandez a fost arestat după ce a distrus cu un topor un avion militar american de 60 de milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 11:33 18 Noi 2026 Modificat la 11:33 18 Noi 2026

Irlandezul a folosit și galiu, o substanță care poate deteriora aluminiul și oțelul, a introdus bile metalice în rezervorul de combustibil și a perforat exteriorul avionului cu un topor. Foto: Getty Images

Autoritățile americane au pus sub acuzare un irlandez pentru distrugerea unui avion militar american în valoare de 60 de milioane de dolari, după ce acesta ar fi pătruns fără autorizație pe pista unui aeroport din Irlanda, relatează BBC, miercuri. Daithi O'Corrain, în vârstă de 48 de ani, este acuzat că s-a documentat temeinic înainte de a folosi substanțe chimice și diverse unelte, inclusiv un topor, pentru a avaria grav un avion C-130 Hercules al Gărzii Naționale Aeriene a SUA, parcat pe aeroportul Shannon, în apropiere de Limerick.

Procurorii americani l-au acuzat de distrugerea unor bunuri aparținând statului, infracțiune pentru care riscă o pedeapsă maximă de zece ani de închisoare.

Potrivit AP, O'Corrain nu se află în prezent în custodia autorităților americane și nu este clar dacă are un avocat care să vorbească în numele său.

În documente judiciare făcute publice marți de procurorii din New York, agenții FBI au susținut că fapta a pus în pericol securitatea națională a Statelor Unite.

Potrivit acestora, avionul se afla pe aeroport în timpul unei escale, în drum spre o altă țară, în cadrul unei misiuni militare americane.

Atacul a fost premeditat

„Pe baza acuzațiilor, Daithi O'Corrain a comis un atac deliberat și planificat împotriva unui avion militar american, provocând pagube de zeci de milioane de dolari și punând în pericol operațiuni militare esențiale”, au transmis procurorii într-un document depus în instanță.

„Nu a fost un act spontan de vandalism”, a declarat James Barnacle Jr., director adjunct al FBI, responsabil de anchetă.

Acesta a explicat că O'Corrain „a petrecut luni întregi documentându-se despre avion, procurând unelte și materiale și pregătindu-se să provoace distrugeri cât mai mari”.

Potrivit autorităților, suspectul a pregătit amănunțit atacul din 11 aprilie 2026 și a adus cu el uneltele necesare pentru distrugerea avionului, acțiune care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore.

El a pătruns în avion prin forțarea unui mecanism de închidere, au declarat oficialii, după care a folosit chingi pentru a bloca ușile și a acoperit ferestrele.

„O'Corrain a provocat apoi avarii grave în interiorul aeronavei, printre altele prin tăierea unor mănunchiuri de cabluri și a conductelor hidraulice, deformarea unei conducte de oxigen lichid, distrugerea tuturor instrumentelor de bord din cabina de pilotaj și perforarea conductelor de ventilație”, se menționează în actul de inculpare întocmit în Statele Unite.

El a folosit și galiu, o substanță care poate deteriora aluminiul și oțelul, a introdus bile metalice în rezervorul de combustibil și a perforat exteriorul avionului cu un topor.

A fost surprins de personalul aeroportului și filmat în timp ce stătea pe partea superioară a aeronavei.

O'Corrain a fost arestat la fața locului, iar poliția națională irlandeză l-a pus sub acuzare pentru provocarea de distrugeri.

Potrivit procurorilor americani, suspectul și-a pregătit atent acțiunea, deoarece a evitat să taie o conductă care ar fi putut provoca o explozie de proporții.

Conform publicației Limerick Post, O'Corrain este originar din orașul Cork. Susținătorii săi îl descriu drept un activist împotriva războiului.

Aeroportul Shannon este un important punct de tranzit pentru personalul militar american și găzduiește frecvent proteste împotriva războiului. Aeroportul a fost folosit și de președintele Donald Trump în septembrie, cu ocazia vizitei sale în Irlanda.

Procurorii americani au precizat că, în ultimii ani, protestatarii au pătruns de mai multe ori fără autorizație în perimetrul aeroportului.

Printre incidente se numără cel din mai 2025, când trei persoane au trecut cu o furgonetă prin gardul de protecție, precum și un altul, produs ulterior în aceeași lună, când un avion american a fost stropit cu vopsea, devenind temporar inutilizabil.