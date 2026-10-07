”Un obiect deosebit de interesant”. Un satelit-spion polonez a surprins noua armă pe care China o construiește într-un port

Imaginile surprinse de un satelit polonez de recunoaștere, lansat în luna iulie, arată un portavion chinez aflat în construcție. FOTO Creotech Instruments

Imaginile surprinse de un satelit polonez de recunoaștere, lansat în luna iulie, arată un portavion chinez aflat în construcție, precum și ceea ce par a fi compartimentele destinate reactoarelor sale nucleare, potrivit producătorilor satelitului.

O imagine care face parte dintr-o serie de fotografii publicate recent, realizate de satelitul Mikroglob-1, oferă o vedere de înaltă rezoluție asupra unui port din orașul Dalian, din nord-estul Chinei. Compania aerospațială poloneză Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat fotografiile luni, într-o postare pe platforma de socializare X, afirmând că "Polonia are acum propriii ochi pe orbită", scrie TVP World.

Compania a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile satelitare suverane ale Poloniei, expertiza tehnologică națională și securitatea națională”.

?? First Earth imagery from Mikroglob-1. Poland now has its own eyes in orbit. ?️ Mikroglob strengthens Poland’s sovereign satellite capabilities, domestic technological expertise and national security. https://t.co/c3Z3KCnhlf #Mikroglob #EarthObservation #SpaceTech https://t.co/MxfzRVJyiq — Creotech Instruments SA. (@CreotechSa) October 5, 2026

Pentru a ilustra utilitatea practică a satelitului în analiza militară, firma a precizat că "un obiect deosebit de interesant" poate fi observat în șantierul naval din Dalian, "unde este construit cel de-al patrulea portavion al Chinei". "Cel mai probabil, acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, încă neacoperite de punte, sunt clar vizibile în imagine", a mai transmis compania.

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat, într-un comunicat publicat de companie, că "primele imagini reprezintă o etapă importantă". "Este pentru prima dată când putem prezenta public date obținute de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului pe care îl construim", a adăugat acesta.

Potrivit companiei, una dintre capacitățile esențiale ale Mikroglob-1 este posibilitatea de a capta imagini într-o gamă largă de lungimi de undă din spectrul vizibil, precum și în infraroșu apropiat.

Creotech a demonstrat această capacitate printr-un alt set de fotografii, realizate deasupra orașului american New Orleans. Satelitul a surprins aceeași zonă în două imagini - una realizată cu parametrii standard de fotografie color, iar cealaltă în modul infraroșu apropiat.

Fotografia în infraroșu apropiat, în care porțiuni extinse ale zonei surprinse apar în nuanțe de roșu, poate fi folosită pentru analiza vegetației și a altor elemente de mediu. Potrivit Creotech, acest mod de captare poate ajuta și la evaluarea pagubelor provocate de dezastre naturale sau de operațiuni militare.

"Primele imagini din proiectul Mikroglob demonstrează în practică modul în care datele obținute de pe orbită pot îmbina observarea detaliată a unor obiecte individuale cu analiza unor suprafețe extinse", a transmis Creotech Instruments.

Satelitul Mikroglob-1, plasat pe orbită în iulie, este unul dintre cei patru sateliți ai constelației, după ce Mikroglob-2, -3 și -4 au fost lansați săptămâna trecută.

Proiectul face parte din eforturile Varșoviei de a-și extinde capacitățile de recunoaștere și de imagistică de pe orbita terestră și se desfășoară în cooperare cu Ministerul Apărării al Poloniei.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea satelit Mikroglob reprezintă "încă un pas către consolidarea securității Poloniei", descriind misiunea drept "un mare succes al ingeniozității tehnologice poloneze".