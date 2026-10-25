Un om al străzii avea în rucsac monede istorice de argint de peste 80.000 de euro. Ce le-a spus polițiștilor despre ele

Garda Financiară a confiscat cele zece monede istorice. FOTO: Hepta

Zece monede istorice de argint, cu o valoare totală estimată la peste 80.000 de euro, au fost găsite în Italia în rucsacul unui om fără adăpost, în timpul unui control antidrog în zona Prati del Talvera, din Bolzano. Bărbatul a fost denunțat pentru tăinuire, după ce explicațiile oferite polițiștilor financiari nu au clarificat proveniența monedelor, potrivit ilmessaggero.it.

Controlul a avut loc luni, când membrii unității „Beretele verzi” din cadrul Gărzii Financiare, care desfășurau intervenția împreună cu echipe canine antidrog, au observat un grup de cetățeni străini implicați într-o dispută aprinsă.

Zona mai fusese vizată de confiscări de droguri, inclusiv în cantități mari: substanțele stupefiante fuseseră găsite printre tufișuri și de-a lungul malului râului Talvera.

În timpul identificării persoanelor prezente, un câine antidrog a semnalat unul dintre bărbați, asupra căruia a fost găsită o cantitate mică de hașiș. Ulterior, câinele s-a îndreptat spre câțiva arbuști aflați la mică distanță. Acolo, în vegetația din apropierea malului râului, polițiștii financiari au descoperit trei pachete de hașiș, cu o greutate totală de aproximativ 100 de grame. Descoperirea i-a determinat pe agenți să aprofundeze verificările.

În timpul acestui control suplimentar au fost găsite, în rucsacul cetățeanului marocan, cele zece monede de argint. Bătute între 1813 și 1936, acestea erau perfect curate și bine păstrate. Întrebat de unde provin, bărbatul a declarat că găsise ambalajul în care se aflau în apropierea unui coș de gunoi.

Explicația nu a clarificat proveniența monedelor și a dus la denunțarea bărbatului pentru tăinuire. Acesta figurează cu antecedente pentru trafic de droguri, furt și acte obscene în public. De asemenea, i-a fost comunicată o decizie de îndepărtare de pe teritoriul național.

Garda Financiară a confiscat atât cele zece monede istorice, cât și substanțele stupefiante descoperite în timpul controalelor. Proveniența monedelor de argint și circumstanțele în care acestea au ajuns în rucsac urmează să fie stabilite. Sunt în desfășurare verificări suplimentare pentru identificarea proprietarului de drept.