Un producător de drone pentru NATO spune că fabricile subterane ale Ucrainei devin un model pentru Occident

Companiile ucrainene din industria de apărare dezvoltă acum interceptoare mai rapide. FOTO: Profimedia Images

Un producător de drone pentru NATO colaborează cu industria de apărare a Ucrainei și construiește o fabrică subterană pentru componente de drone. Directorul general al companiei a declarat că aceasta urmărește să învețe lecții despre producția în timp de război, care s-ar putea dovedi esențiale pentru companiile occidentale din industria de apărare în cazul unei crize, potrivit Business Insider.

Compania croată de tehnologie pentru drone ORQA și producătorul ucrainean de drone General Cherry dezvoltă și fabrică împreună drone interceptoare, componente și alte sisteme antidronă în ambele țări. Ca parte a parteneriatului, cele două companii construiesc în Ucraina o fabrică subterană pentru producția de componente.

Activitatea desfășurată în condițiile riscurilor generate de războiul din Ucraina oferă companiei lecții valoroase despre producția industrială în timp ce se află sub atac, a declarat pentru Business Insider directorul general al ORQA, Srđan Kovačević. El a spus că producerea componentelor în Ucraina este, de asemenea, mai eficientă decât fabricarea lor în țările NATO și transportarea ulterioară către armata ucraineană.

Kovačević a declarat că firma sa „învață de la Ucraina”, unde industria se află „sub o amenințare permanentă”.

„Au fost, de asemenea, nevoiți să mute producția în subteran, să o distribuie pe scară largă și să reducă riscurile pentru activele lor prin dispersarea acestora”, a spus el. „Așadar, cred că aceasta este calea de urmat pentru orice capacități esențiale.”

Companiile ucrainene din industria de apărare își împart producția între mai multe amplasamente, își mută frecvent operațiunile și transferă o parte din activitate în subteran pentru a evita să devină ținte ale atacurilor rusești. Această abordare este mai puțin eficientă, dar oferă o rezistență mai mare în fața atacurilor. Unii oficiali și reprezentanți ai companiilor occidentale avertizează că industria europeană trebuie să învețe aceste practici, în contextul îngrijorărilor legate de agresiunea rusă.

„Sistemele distribuite sunt mult mai rezistente la orice perturbare decât sistemele concentrate, centralizate”, a declarat Kovačević. „Este pur și simplu vorba despre eliminarea unui punct unic de vulnerabilitate.”

Ucraina are „o experiență practică extrem de valoroasă”

Ucraina are „o experiență practică extrem de valoroasă în construirea și extinderea capacităților de producție sub focul inamicului”, a spus directorul general al ORQA, experiență care „este adesea trecută în plan secund și neglijată de companiile occidentale”. Totuși, această situație începe să se schimbe, a adăugat el.

„Cred că și modul de gândire din Europa se schimbă semnificativ și că se înțelege tot mai mult că această natură distribuită consolidează, de fapt, reziliența, chiar dacă există dezavantaje economice.”

Raivis Melnis, ministrul apărării din Letonia, a declarat pentru Business Insider că firmele din industria de apărare a statelor NATO lucrează într-un mod mult mai centralizat decât cele ucrainene și că „întrebarea este dacă suntem pregătiți să producem sistemele în locuri diferite, dispersate, și cum organizăm acest lucru”.

El dorește ca industriile de apărare din Letonia și Ucraina să colaboreze, în parte, pentru a învăța cum reușesc companiile ucrainene să mențină producția în timpul războiului.

Davyd Aloian, secretarul adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a declarat pentru Business Insider, la începutul acestui an, că firmele din industria de apărare din anumite state NATO ar trebui „cu siguranță” să înceapă să își distribuie mai mult producția între diferite amplasamente.

Mai multe persoane din industria de apărare și-au exprimat îngrijorări similare cu privire la modul în care este organizată producția în Occident. Karmo Saar, directorul de vânzări al producătorului estonian de drone Krattworks, a declarat pentru Business Insider că, în cazul unui război cu Rusia, dacă firmele europene nu își dispersează mai mult producția, „cred că vom fi pedepsiți”.

Dispersarea producției implică însă și compromisuri. Achi, directorul general al companiei de tehnologie pentru apărare și producătorului de roboți tereștri Ark Robotics, cu sediul în Ucraina și Estonia, a declarat pentru Business Insider că astfel de măsuri defensive sunt „necesare”, dar „nu ideale”. Operațiunile ar fi mai ușor de desfășurat dacă toate activitățile s-ar afla într-un singur loc.

Alegerea Ucrainei, în ciuda pericolelor

Unele companii ucrainene au început să își înființeze unități de producție în țările NATO, atât pentru a-și împărtăși mai bine expertiza cu statele partenere, cât și pentru a putea funcționa fără riscul atacurilor rusești.

Kovačević, a cărui companie produce drone și tehnologii asociate acestora, inclusiv controlere, receptoare, ochelari, echipamente video și simulatoare de zbor, a declarat însă că fabricarea produselor în Ucraina are și avantaje.

Compania, care furnizează produse pentru 24 de aliați NATO, ar fi putut desfășura întreaga activitate împreună cu General Cherry în Croația, dar cele două firme au ales să își distribuie activitatea comună în ambele țări.

Kovačević a spus că fabricarea componentelor în Europa și apoi importarea lor în Ucraina este „mai puțin eficientă decât producerea lor direct în Ucraina”. De asemenea, este mai costisitoare, iar Ucraina și-a demonstrat capacitatea de a produce în volume mari.

Localizarea lanțului de aprovizionare în Ucraina înseamnă, de asemenea, că toate părțile implicate pot „schimba informații mai eficient”, inclusiv despre situația de pe câmpul de luptă și despre necesitățile existente.

Kovačević a spus că înțelege de ce unele companii ucrainene își produc echipamentele pe teritoriul statelor NATO, dar consideră că parteneriatul cu General Cherry în Ucraina are avantaje. El a afirmat că firma ucraineană, unul dintre cei mai mari producători de drone din țară, are „o capacitate operațională remarcabilă de a-și gestiona propriile activități de producție în condiții de siguranță, chiar și sub amenințare permanentă”.

Occidentul „dispune de o expertiză tehnologică foarte solidă”

Parteneriatul oferă lecții care depășesc domeniul producției. Kovačević a spus că, deși Occidentul „dispune de o expertiză tehnologică foarte solidă”, îi lipsește „experiența practică de a prelua această tehnologie și de a o aplica la realitățile operaționale ale războiului din secolul XXI”.

Obiectivul este atât aprovizionarea Ucrainei, cât și dotarea NATO cu arme dezvoltate pe baza experienței și expertizei dobândite de Ucraina pe câmpul de luptă. În Croația, partenerii înființează o unitate comună de producție în serie pentru drone interceptoare dezvoltate împreună și alte sisteme antidronă destinate NATO. În Ucraina, intenționează să producă componente pentru drone, inclusiv sisteme electronice și de comunicații, pe care General Cherry afirmă că le va furniza „tuturor partenerilor noștri din Ucraina”, nu doar le va folosi în propriile sisteme.

Ucraina este deja capabilă să producă dronele care vor fi fabricate în cadrul parteneriatului din Croația, însă „ceea ce îi lipsește este capacitatea de a produce componentele care intră în alcătuirea acestor sisteme”, a declarat Kovačević, explicând astfel obiectivul unității de producție din Ucraina.

El a precizat că proiectul nu va perturba lanțurile de aprovizionare existente ale Ucrainei. Una dintre prioritățile ORQA este reducerea dependenței de produsele chinezești, iar compania dorește să ajute și industria ucraineană să facă același lucru.

„Acum”, a spus el, „a venit momentul să unim cele două abordări și să ieșim ambele părți mai puternice din acest parteneriat”.