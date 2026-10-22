Un român a traversat pe un jet ski graniţa dintre Canada şi SUA, apoi a condus 4.500 km până la Los Angeles. Aici, a fost arestat

Un român a traversat pe un jet ski graniţa dintre Canada şi SUA, apoi a condus 4.500 km până la Los Angeles. Aici, a fost arestat. Sursa foto: hepta

Autorităţile din Ontario au anunţat că un român a ajuns ilegal în SUA pentru a recupera banii obţinuţi din escrocherii comise în Canada de reţeaua din care făcea şi el parte. Bărbatul a zburat cu avionul de la Paris la Montreal, apoi a ajuns în SUA fraudulos, după ce a traversat apa cu un jet ski. Ulterior, a luat o maşină, a condus 4.500 km până la Los Angeles, unde a efectuat mai multe retrageri de bani, notează The Bureau. Poliţia a luat urma transferurilor şi l-a arestat.

Românul făcea parte dintr-un grup infracțional organizat de tip sindicat, „care spăla bani prin intermediul unui magazin alimentar din Los Angeles, trimițându-i înapoi în România”.

Succesul cazului, a explicat detectivul John Armit, din cadrul Poliției Provinciale din Ontario, s-a datorat rapidității. „Am monitorizat transferul în timp real, iar Bank of America a emis un STR”, a spus el, referindu-se la un raport privind o tranzacție suspectă (Suspicious Transaction Report) depus de bancă. „Așadar, trebuie să acționăm cu o asemenea rapiditate și, în Canada, trebuie să reducem birocrația.”

Banii obţinuţi prin înşelăciune erau "spălaţi" în SUA

Banii au fost obținuți după ce mai multe victime din Canada au fost înşelate. Un investigator specializat în fraude din Ontario a declarat marți că membrul unei grupări infracționale românești, trimis să colecteze sumele, a zburat de la Paris la Montreal, după care a intrat în Statele Unite pe un skijet prin Akwesasne, un teritoriu al nativilor Mohawk situat la granița dintre Ontario, Quebec și statul New York.

Peste 70 de grupări infracționale operează pe aceste teritorii Mohawk, inclusiv rețele coordonate de Triadele chineze și de cartelurile mexicane, unde operațiunile de contrabandă cu tutun se intersectează cu traficul de fentanil și cu rețelele de trafic ilegal de arme de foc.

Armit a afirmat că această configurație geografică a creat o cale de acces pentru infractori, facilitând contrabanda, traficul de arme și traficul de persoane peste granița de la Cornwall.

Armit nu a precizat dacă dosarele sale au legătură cu rețelele chineze de spălare a banilor, despre care anchetatorii taiwanezi au vorbit în cadrul aceluiași eveniment, ​​prin care s-ar fi spălat aproximativ 343 de milioane de dolari americani, via Taiwan, pentru grupul cambodgian „Prince Group”.

Totuși, metodele descrise de el urmează tipare similare: fraude sentimentale și investiționale care vizează victime din America de Nord, complicitatea unor angajați din instituții financiare, precum și rute de spălare a banilor concepute pentru a transfera fonduri peste granițe mai rapid decât poate interveni poliția.

Armit a precizat că, în ultimele șase luni, 10 ofițeri au fost instruiți ca anchetatori specializați în infracțiuni cibernetice; aceștia au emis 132 de ordine de furnizare a unor probe (documente sau date), au efectuat cinci arestări și au soluționat 28 de dosare, având în pregătire alte 18 arestări, în timp ce 43 de dosare rămân în lucru.