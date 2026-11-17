Un român de 65 de ani, arestat în Filipine după ce a fost prins cu 6 kilograme de metamfetamină în bagaje

1 minut de citit Publicat la 19:00 17 Noi 2026 Modificat la 19:00 17 Noi 2026

Suspectul sosise din Vietnam în momentul în care a fost interceptat de autorități. FOTO: Poliția Națională din Filipine/Facebook

Un român în vârstă de 65 de ani a fost arestat, luni, pe aeroportul internațional Ninoy Aquino din Filipine, după ce autoritățile au descoperit în bagajele sale peste 6 kilograme de metamfetamină (shabu), în valoare estimată la 43,2 milioane de pesos filipinezi (peste 600.000 euro). Bărbatul, care sosise din Vietnam, a fost interceptat în timpul controlului vamal, potrivit autorităților din Filipine.

La controlul de la auroport, autoritățile au descoperit în bagajele românului 6,364 kilograme de substanță suspectată a fi shabu, în valoare de aproximativ 43,2 milioane de pesos filipinezi. Shabu este denumirea folosită în Filipine pentru metamfetamină, un drog sintetic periculos.

Suspectul sosise din Vietnam în momentul în care a fost interceptat de autorități în cadrul unei operațiuni de control desfășurate pe aeroport.

Operațiunea, desfășurată în zona sosirilor internaționale, a implicat Grupul operativ interinstituțional pentru interceptarea drogurilor de pe aeroportul NAIA (NAIA-IADITG), Grupul antidrog al Poliției Naționale din Filipine (PNP DEG), precum și alte autorități de aplicare a legii și autorități aeroportuare.

Românul riscă să fie pus sub acuzare pentru presupuse încălcări ale Legii Republicii nr. 9165, cunoscută drept Legea cuprinzătoare privind drogurile periculoase din 2002, precum și ale Legii privind modernizarea vămilor și tarifele vamale.

Șeful Poliției Naționale din Filipine, generalul Jose Melencio C. Nartatez Jr., a declarat că autoritățile își intensifică eforturile de control în aeroporturi și cooperarea dintre instituții pentru a împiedica introducerea drogurilor ilegale în țară. Acesta a precizat că poliția va continua să colaboreze cu celelalte instituții pentru consolidarea securității frontierelor și combaterea traficului de droguri.

„Aeroporturile noastre nu trebuie să devină o cale prin care drogurile ilegale să intre în țară. Ne consolidăm cooperarea cu instituțiile partenere pentru a detecta și opri aceste transporturi ilegale cât mai devreme posibil. Fiecare interceptare reușită înseamnă împiedicarea substanțelor periculoase să ajungă în comunitățile noastre și să provoace și mai mult rău”, a declarat generalul Nartatez.