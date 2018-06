Un român este erou în Italia după ce a salvat de la înec o femeie. „Dacă n-ajungeam într-un minut, o pierdeam” - VIDEO

Foto: Captură video/youtube.com

Ion Dinculeasa este un bărbat originar din Gorj, care a devenit erou în Italia, după ce a salvat de la înec o femeie

Publicația Corriere della Serra a scris cum românul s-a aruncat joi în apele râului Tibru pentru a salva o femeie de 45 de ani din Florența, care venise să-și viziteze rudele din Roma.

„Stăteam cu un prieten la masă, lângă apă, când am auzit căzătura dar nu am prea băgat de seamă. Băiatul care era cu mine a zis că cineva a aruncat un sac cu gunoaie în apă dar când ne-am uitat mai bine am văzut capul femeii care se zbătea să iasă la suprafață. Atunci am lăsat cheile și i-am spus prietenului meu că mă duc după ea”, a declarat Ion Dinculeasa pentru Rotalianul.

Gorjeanul a mărturisit că țipetele femeii au fost auzite de zeci de oameni, care nu au avut însă curajul să sară în apă.

„A căzut în apă și se îndrepta spre cascadă, dacă n-ajungeam într-un minut, o pierdeam. Nu știa nici să înoate”, a povestit Ion Dinculeasa.

Echipele de intervenție au sosit la fața locului după aproape 15 minute. Presa din Italia a scris că femeia a fost salvată datorită curajului de care a dat dovadă românul.