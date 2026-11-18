Un trib izolat de indigeni din pădurea amazoniană a ieșit în premieră pentru a contacta lumea exterioară

2 minute de citit Publicat la 10:18 18 Noi 2026 Modificat la 10:45 18 Noi 2026

Foto: Capturi rețele sociale

Aproximativ 20 de indigeni care trăiesc în izolare voluntară în pădurea amazoniană din Brazilia au ieșit din teritoriul lor, au anunțat, marți, mai multe organizații non-guvernamentale, relatează The Guardian. Acestea au avertizat asupra riscului pe care-l presupune invadarea teritoriilor acestor triburi indigene. Potrivit organizației non-guvernamentale Survival International, membri ai comunității Awa, care trăiesc izolați de lumea exterioară din proprie alegere, au ajuns, luni, într-un sat și au intrat în contact cu o echipă guvernamentală, într-o „întâlnire istorică”.

Satul se află pe teritoriul indigen Arariboia, în statul Maranhao din nord-estul Braziliei, unde trăiește comunitatea Guajajara. Liderii comunității locale au declarat că sătenii le-au oferit alimente membrilor grupului.

A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest. The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. https://t.co/h8UrlQfdoA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

„Au cerut igname și le-au luat cu ei înapoi în pădure”, a transmis Survival International.

Organizația a explicat că membrii comunității Awa trăiesc în mod obișnuit din vânătoare și cules de fructe. În ultimul timp, însă, teritoriul lor a fost afectat de tot mai multe incursiuni ale celor care exploatează ilegal lemnul, ale vânătorilor și ale crescătorilor de vite.

O înregistrare video a întâlnirii, realizată de locuitori ai comunității Guajajara și publicată de Survival International, prezintă un grup de bărbați, femei și copii la marginea pădurii. Parțial ascunși de vegetație, aceștia par să nu poarte haine, dar au coliere la gât. Bărbații sunt înarmați cu arcuri și săgeți lungi.

Indigenii erau slăbiți

„Starea fizică a unora dintre membrii grupului, în special a copiilor și vârstnicilor, a provocat îngrijorare în rândul sătenilor, care au observat semne clare de slăbire extremă”, a avertizat Coapima, o organizație care reprezintă comunitățile indigene din Maranhao.

Coapima a atras atenția asupra riscurilor pe care contactele neplanificate le prezintă pentru asemenea comunități, ai căror membri sunt deosebit de „vulnerabili la boli” împotriva cărora au o imunitate redusă sau inexistentă.

Funai, agenția guvernamentală braziliană responsabilă de problemele populațiilor indigene, a transmis într-un comunicat că echipele sale de specialiști monitorizează îndeaproape situația și analizează informațiile disponibile privind starea de sănătate a grupului.

Directoarea Survival International, Caroline Pearce, a declarat că decizia membrilor comunității Awa de a ieși din izolare reprezintă „un semnal îngrijorător al modului în care incursiunile continue pe teritoriile împădurite ale populațiilor necontactate îi pun în pericol real pe indigenii care, în alte condiții, ar putea trăi din propriile resurse”.

Potrivit acesteia, membrii comunității Awa sunt împinși către „o insulă tot mai mică de pădure amazoniană, înconjurată de distrugere”.

Conform Survival International, în zece țări au fost identificate aproximativ 196 de popoare și grupuri „necontactate”, care aleg să trăiască în izolare.

Peste 90% dintre aceste comunități trăiesc în pădurea amazoniană, în principal în Brazilia, iar altele se află în Indonezia și India.

„Gardienii Pădurii”, un grup de membri ai comunității Guajajara care luptă de ani de zile împotriva incursiunilor ilegale, au avertizat, în declarații incluse în comunicatul Survival International, că „schimbările climatice, incendiile, defrișările și ocuparea ilegală a terenurilor” afectează modul de viață al populației Awa.

Potrivit Survival International, numeroși membri ai grupului Gardienii Pădurii și-au pierdut viața încercând să protejeze teritoriul pe care îl împart cu populația Awa.