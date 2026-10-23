Ungaria are șanse să intre în zona Euro până în 2030. Ce arată o analiză a Fitch

4 minute de citit Publicat la 14:59 23 Oct 2026 Modificat la 14:59 23 Oct 2026

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Ungaria are șanse să adere la zona euro până în anul 2030, a evaluat agenția de rating Fitch. Proiectul de buget al guvernului ungar pentru 2027 și obiectivele sale de reducere a deficitului pe termen mediu susțin ambiția țării de a îndeplini criteriile de aderare la zona euro până în 2030, se arată într-o analiză publicată de agenție, joi, și citată de Euronews.

Conform proiectului de buget pentru 2027, prezentat luni de prim-ministrul Peter Magyar, guvernul intenționează să reducă deficitul bugetar la 4,9% din PIB, de la nivelul de 7,5% estimat pentru anul acesta.

Bugetul prevede reduceri ale cheltuielilor echivalente cu 1,5% din PIB anul viitor. În plus, expirarea unor măsuri temporare și punctuale adoptate înaintea alegerilor ar putea genera economii suplimentare de 1,4% din PIB.

De asemenea, proiectul ia în calcul reducerea cheltuielilor cu dobânzile cu până la 0,2% din PIB, „reflectând scăderea costurilor obligațiunilor indexate la inflație și reducerea randamentelor titlurilor de stat ungare, pe fondul îmbunătățirii percepției investitorilor”, potrivit Fitch.

Guvernul intenționează, totodată, să majoreze unele taxe și să introducă alte măsuri pentru a obține venituri suplimentare echivalente cu aproximativ 1% din PIB.

Reducerile de cheltuieli propuse ar afecta anumite subvenții pentru dezvoltarea economică, comunicarea guvernamentală, presa publică, precum și investițiile și cheltuielile de funcționare ale statului. Printre măsuri se numără reducerea cu cel puțin 10% a cheltuielilor de funcționare ale ministerelor și companiilor de stat.

Guvernul estimează că modificările fiscale vor genera venituri suplimentare echivalente cu 0,25% din PIB prin creșterea impozitării companiilor și a activităților de inovare, 0,2% din PIB prin introducerea unui impozit pe avere și 0,1% din PIB printr-o taxă aplicată companiilor energetice.

Sume mai mici ar urma să provină din creșterea redevențelor miniere, a impozitului pe autoturismele de serviciu și a taxei pe publicitate.

Fitch a avertizat, însă, că implementarea întregului plan de reducere a deficitului va fi dificilă, având în vedere „numărul mare de măsuri relativ mici și necesitatea menținerii eforturilor de consolidare fiscală”.

Unele economii rămân incerte, în timp ce noi angajamente de cheltuieli și facilități fiscale, echivalente cu aproximativ 1,4% din PIB, ar anula o parte dintre beneficiile obținute.

Fitch a insistat asupra importanței îndeplinirii obiectivului fiscal al Ungariei pentru 2027, descriindu-l drept „un indicator important al credibilității strategiei guvernului de consolidare fiscală accelerată în prima etapă, în cadrul planurilor sale de îndeplinire a criteriilor pentru adoptarea monedei euro până în 2030”.

Planul guvernamental prevede reducerea deficitului la 4% din PIB în 2028, urmată de o scădere mai lentă, până la 3,4% în 2029 și 2,8% în 2030.

Prognozele Fitch indică o evoluție asemănătoare, agenția anticipând reducerea deficitului bugetar al Ungariei de la 7,3% din PIB în 2026 la 5,4% în 2027 și, în cele din urmă, sub pragul de 3% până în 2030.

Potrivit estimărilor agenției, datoria publică a Ungariei va atinge un nivel maxim de 77,7% din PIB în perioada 2027-2028, cu mult peste mediana de 57,5% înregistrată în rândul țărilor cu rating suveran „BBB” acordat de Fitch.

Evoluția ulterioară a datoriei publice ungare va depinde și de cursul de schimb al forintului și de creșterea economică, a precizat agenția. Din 2023, creșterea economică a Ungariei a rămas în urma celei înregistrate de țările cu ratinguri similare, potrivit Fitch.

Agenția atribuie această evoluție cererii externe slabe, incertitudinii sporite privind politicile economice, întârzierilor în accesarea fondurilor europene și efectelor pe care măsurile de reducere a deficitului le au asupra investițiilor. Guvernul ungar estimează o creștere a PIB de 2,4% în 2027, care ar urma să accelereze la peste 3% până în 2030.

Această evoluție ar putea fi susținută parțial de creșterea investițiilor finanțate din fonduri europene.

Recent, UE a deblocat finanțări în valoare de 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria, în cadrul unui acord mai amplu, de 16,4 miliarde de euro. Accesul la fondurile rămase este în continuare condiționat de aprobări suplimentare.

Alte evaluări sunt mai pesimiste

Perspectivele de creștere economică prezentate de guvern sunt, în linii mari, compatibile cu prognozele Fitch.

Agenția estimează o creștere reală a PIB de 2,5% în 2027, care ar urma să accelereze la aproximativ 3% începând din 2028, susținută de intensificarea investițiilor și a consumului privat pe măsură ce sunt utilizate fondurile europene, precum și de redresarea cererii externe. Totuși, simpla îndeplinire a obiectivelor bugetare nu ar fi suficientă pentru ca Ungaria să adopte moneda euro.

Țările candidate trebuie să respecte și criteriile privind inflația, ratele dobânzilor pe termen lung, stabilitatea cursului de schimb și compatibilitatea legislației naționale.

Compania de consultanță în domeniul riscurilor politice și economice Eurasia Group consideră, de asemenea, posibilă aderarea Ungariei la zona euro în 2032, potrivit unui raport care prezintă evaluarea sa.

Dacă Ungaria ar intra în 2030 în Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM II), etapă obligatorie înainte de adoptarea monedei euro, ar putea adera la zona euro în 2032 sau ulterior.

Țările candidate trebuie să participe la ERM II timp de cel puțin doi ani, fără tensiuni majore pe piața valutară și fără devalorizarea cursului central al monedei naționale față de euro, îndeplinind totodată celelalte criterii de aderare.