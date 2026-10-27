Ajutoarele naționale tranzitorii pentru fermieri ar putea fi acordate și după 2027. Cererea României, acceptată la Consiliul UE

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Fermierii români vor putea primi ajutoare naţionale tranzitorii şi după anul 2027, după ce Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene a acceptat, luni seara, includerea acestora în Regulamentul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), la cererea formulată de România în cadrul Consiliului AgriFish, a anunţat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

“România a solicitat, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene a aprobat! Mă bucur că am reuşit în cadrul Consiliului AgriFish să introducem ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) în textul Regulamentului următoarei Politici Agricole Comune. Această solicitare transmisă în cadrul sesiunii de la ora 12:00, a primit acceptul în cadrul discuţiilor de la ora 21:00 şi va permite acordarea ANT şi după anul 2027. Am spus-o şi o repet: este de datoria noastră să protejăm veniturile fermierilor noştri şi să ne asigurăm că primesc sprijinul necesar pentru a continua să producă alimente de calitate!”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

În intervenţia sa din cadrul Consiliului, Florin Barbu a susţinut că viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să sprijine şi să protejeze fermierii, nu să le reducă sprijinul exact în perioada în care aceştia au cea mai mare nevoie de el.

Ministrul participă luni şi marţi, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, unde sunt dezbătute teme importante pentru viitorul agriculturii europene, în special Politica Agricolă Comună de după 2027, aspectele comerciale din sectorul agricol şi stabilirea posibilităţilor de pescuit în Marea Baltică.

Pe agenda reuniunii se află şi chestiunile agricole legate de comerţ, un subiect care revine constant în discuţiile Consiliului, iar miniştrii urmează să facă un schimb de opinii pe această temă, pe baza informării prezentate de Comisia Europeană.

În domeniul pescuitului, Consiliul îşi propune să ajungă la un acord politic privind posibilităţile de pescuit în Marea Baltică pentru anul 2027, acord care va stabili capturile totale admisibile (TAC) şi cotele alocate fiecărui stat membru pentru cele mai importante stocuri de peşte din punct de vedere comercial din această zonă.

Totodată, miniştrii vor pregăti poziţia Uniunii Europene pentru reuniunea anuală a Comisiei Internaţionale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), programată între 16 şi 23 noiembrie, la Vilamoura, în Portugalia.

La capitolul „Diverse”, Consiliul va analiza rapoartele anuale pe 2026 privind progresele obţinute în simplificarea, aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniile agriculturii şi pescuitului.