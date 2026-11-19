Bruxelles-ul deschide procedura de infringement împotriva României pentru impozitarea fondurilor de pensii și a asigurătorilor de viață

2 minute de citit Publicat la 19:01 19 Noi 2026 Modificat la 19:01 19 Noi 2026

Potrivit Comisiei, legislațiile naționale în cauză creează bariere fiscale pentru investițiile transfrontaliere. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a inițiat o procedură de infringement împotriva României și a altor șase state membre ale Uniunii Europene, din cauza legislației fiscale aplicabile fondurilor de pensii și societăților de asigurări de viață. Bruxelles-ul consideră că actualele reglementări discriminează instituțiile financiare din alte state europene și încalcă principiul liberei circulații a capitalurilor, potrivit unui comunicat de presă.

Alături de România, procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor vizează Germania, Spania, Italia, Austria, Polonia și Portugalia. Comisia Europeană a trimis acestor state scrisori de punere în întârziere, primul pas în cadrul procedurii de infringement.

Potrivit Comisiei, legislațiile naționale în cauză creează bariere fiscale pentru investițiile transfrontaliere realizate de fondurile de pensii și societățile de asigurări de viață din alte state membre ale UE sau din Spațiul Economic European (SEE).

Mai exact, unele state scutesc de impozit veniturile obținute din investiții de fondurile de pensii și societățile de asigurări de viață naționale, dar impozitează veniturile similare obținute pe teritoriul lor de instituțiile financiare comparabile din alte țări europene.

De asemenea, legislațiile respective nu permit fondurilor de pensii și asigurătorilor străini să deducă rezervele tehnice constituite pentru acoperirea obligațiilor viitoare față de clienți. În schimb, instituțiile naționale beneficiază de această facilitate fiscală, putând deduce respectivele rezerve din venitul impozabil.

„Legislația statelor membre în cauză prezintă bariere fiscale discriminatorii în calea investițiilor transfrontaliere ale fondurilor de pensii și ale asigurătorilor de viață străini, care sunt esențiale pentru buna funcționare a piețelor de capital din UE, pentru competitivitatea întreprinderilor europene în care investesc în cadrul pieței unice, precum și pentru asigurarea sustenabilității pensiilor pentru cetățeni. Aceste norme naționale ale statelor membre scutesc fondurile naționale de pensii sau asigurătorii de viață de la impozitarea veniturilor obținute din investițiile lor, impozitând în același timp fondurile de pensii comparabile și asigurătorii de viață din alte state membre ale UE sau SEE care obțin venituri din investiții pe teritoriul lor. În plus, normele naționale împiedică, de asemenea, fondurile de pensii sau asigurătorii de viață străini să deducă rezervele tehnice pentru a plăti datoriile viitoare către clienți, în timp ce fondurile de pensii și asigurătorii de viață naționali pot deduce astfel de rezerve din venitul lor impozabil”, precizează Comisia Europeană.

Comisia Europeană consideră că aceste diferențe de tratament fiscal restricționează libera circulație a capitalurilor, garantată prin articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 40 din Acordul privind Spațiul Economic European.

Executivul comunitar atrage atenția că fondurile de pensii și societățile de asigurări de viață au un rol important în funcționarea piețelor de capital europene, în finanțarea companiilor din piața unică și în asigurarea sustenabilității sistemelor de pensii.

Ce urmează pentru România

Comisia Europeană a acordat României și celorlalte șase state vizate un termen de două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate în scrisorile de punere în întârziere și pentru a remedia deficiențele semnalate.

Dacă răspunsurile nu vor fi considerate satisfăcătoare, Comisia poate trece la următoarea etapă a procedurii și poate emite un aviz motivat.

În aceeași decizie, Comisia Europeană a trimis Belgiei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, extinzând o investigație începută în 2020. Ancheta vizează acum nu doar societățile de asigurări de viață, ci și fondurile de pensii.

Procedurile fac parte din eforturile Comisiei de eliminare a barierelor de pe piața unică europeană și de consolidare a Uniunii Economiilor și Investițiilor.