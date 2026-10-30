CE vrea reguli comune pentru accesul copiilor la rețelele sociale și cere statelor UE să amâne timp de un an interdicțiile naționale

1 minut de citit Publicat la 09:08 30 Oct 2026 Modificat la 09:08 30 Oct 2026

Comisia Europeană a prezentat „EU Kids Act” drept o soluţie la nivelul UE pentru a proteja minorii online. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia Europeană (CE) solicită statelor membre ale Uniunii Europene (UE) să suspende timp de un an interdicțiile naţionale privind accesul copiilor la reţelele sociale, justificând faptul că Bruxelles-ul urmăreşte elaborarea unui set de norme la nivelul întregii UE, relatează Politico.

Comisia Europeană a mai precizat că vrea să elaboreze măsuri comune împreună cu Parlamentul European și statele UE, urmând ca acestea să fie apoi puse în aplicare.

Uniunea Europeană consideră că adoptarea unor legi separate de către statele membre ar putea duce la fragmentarea reglementărilor, prin stabilirea unor limite de vârstă diferite de la o țară la alta.

„Comisia a decis să amâne cu 12 luni orice proiect de lege naţional care se suprapune cu viitoarele norme armonizate”, a declarat joi reporterilor purtătorul de cuvânt al executivului UE, Thomas Regnier.

Austria, prima țară căreia i s-a cerut joi să-şi suspende legislaţia, a criticat solicitarea.

„Este inacceptabil ca Bruxelles-ul să împiedice statele membre să adopte legi naţionale fără a prezenta o soluţie europeană completă proprie", a declarat secretarul de stat austriac Alexander Pröll pentru Politico.

Vicecancelarul şi ministrul pentru afaceri media Andreas Babler a transmis că Austria va continua să elaboreze propria legislaţie pentru a fi gata până la sfârşitul perioadei de suspendare de 12 luni.

De altfel, Austria solicitase Comisiei încă din iulie să verifice dacă propria sa propunere de lege, care ar interzice accesul copiilor sub 14 ani, este în conformitate cu legislaţia UE.

Comisia Europeană a propus „EU Kids Act”

În luna septembrie, Comisia Europeană a prezentat „EU Kids Act” drept o soluţie la nivelul UE pentru a proteja minorii online. Comisia a propus interzicerea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 13 ani.

Pentru cei între 13 şi 15 ani sunt propuse conturi supravegheate de părinţi şi cu funcţionalităţi limitate, iar pentru adolescenţii între 15 şi 18 ani sunt avute în vedere măsuri suplimentare de siguranţă.

Dacă se va ajunge la un acord, măsura ar interzice accesul la reţelele sociale pentru minorii sub 13 ani în majoritatea cazurilor şi ar restricţiona sever accesul pentru adolescenţii sub 15 ani.

De asemenea, aceasta stabileşte cerinţe privind siguranţa pentru platforme, inclusiv în cazul jocurilor video şi asistenţilor bazaţi pe inteligenţă artificială.