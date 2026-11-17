1 minut de citit Publicat la 16:33 17 Noi 2026 Modificat la 16:33 17 Noi 2026

Comisia Europeană a dat undă verde marți pentru introducerea pe piață pentru Daraxonrasib. FOTO: Profimedia Images

Comisia Europeană a autorizat introducerea pe piața UE a unui nou medicament pentru tratarea cancerului pancreatic metastatic, destinat adulților care au urmat deja cel puțin o rundă de tratament. Decizia vine după o evaluare accelerată a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), care a emis un aviz științific pozitiv în puțin peste 100 de zile, aproape jumătate din termenul legal anterior de 210 zile, potrivit unui comunicat de presă.

Comisia Europeană a anunțat că a dat undă verde marți pentru introducerea pe piață pentru Daraxonrasib, un tratament nou pentru cancerul pancreatic metastatic.

Acest nou medicament împotriva cancerului a făcut obiectul unor proceduri de reglementare accelerate, prevăzute în cadrul reformei farmaceutice a UE, fără a se compromite standardele riguroase ale UE în materie de siguranță, de calitate și de eficacitate. Procedurile au inclus o examinare progresivă de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), care a emis o evaluare științifică pozitivă în termen de puțin peste 100 de zile, aproape jumătate din durata termenului legal anterior de 210 zile.

Medicament cu prioritate ridicată

Medicamentul nou autorizat ar putea răspunde unei nevoi medicale nesatisfăcute, deoarece vizează o boală gravă pentru care sunt necesare opțiuni de tratament mai bune. Din acest motiv, a fost numit medicament cu prioritate ridicată în cadrul instrumentului Pathfinder pentru medicamentele împotriva cancerului al EMA.

Daraxonrasib face, de asemenea, obiectul unei evaluări clinice comune (ECC) în curs de desfășurare de către Grupul de coordonare al statelor membre privind evaluarea tehnologiilor medicale. Evaluările clinice comune le permit statelor membre ale UE să colaboreze pentru a evalua beneficiile clinice ale medicamentelor noi și ale anumitor dispozitive medicale, reducând duplicarea eforturilor, economisind timp și resurse și oferind întreprinderilor un proces mai clar și mai previzibil.

Întocmirea raportului ECC este accelerată pentru a fi disponibil în decembrie, cu scopul de a facilita accesul la acest medicament în întreaga UE.