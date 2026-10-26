După taxa pe coletele mici, de la 1 noiembrie se va aplica și un tarif de procesare pentru pachetele din țările non-UE

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE în 2025, ceea ce reprezintă peste 180 în fiecare secundă. Foto: Getty Images

După taxa de trei euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, începând de duminică, 1 noiembrie, un nou „tarif de procesare” de doi euro va fi aplicat coletelor importate în Uniunea Europeană, indiferent de valoarea articolelor comandate, relatează Agerpres.

Taxa adițională este menită să limiteze avalanşa de produse chinezeşti achiziţionate online.

Taxa de procesare UE se va adăuga celei de trei euro pentru coletele importate cu o valoare mai mică de 150 euro și se aplică începând cu 1 noiembrie tuturor coletelor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o ţară terţă, efectuate prin vânzări la distanţă, indiferent de valoarea articolelor comandate.



La fel ca şi taxa care se aplică „coletelor mici”, taxa de procesare se percepe pentru fiecare categorie de articole conţinute în acelaşi colet. De exemplu, dacă o livrare conţine douăzeci de şepci (indiferent de marcă sau model), taxa este de doi euro. În schimb, dacă un colet conţine trei şepci, patru tricouri şi două curele, taxa totală este de şase euro.



Modul de calcul al taxelor de procesare este legat de modul în care mărfurile sunt declarate la vamă. Legislaţia europeană specifică faptul că platformele, vânzătorii sau intermediarii acestora sunt cei care trebuie să plătească aceste taxe, chiar dacă acestea pot fi percepute consumatorilor atunci când aceştia îşi plătesc comanda.

Din această taxă de procesare ar urma să fie finanțată consolidarea controalelor vamale ca răspuns la afluxul de produse chinezeşti în Uniunea Europeană, achiziţionate prin intermediul platformelor online cu sediul în Asia.

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE în 2025, ceea ce reprezintă peste 180 în fiecare secundă. Asta înseamnă de patru ori mai mult decât în 2022. Din acest total, 93% proveneau din China, în general prin intermediul unor site-uri precum Shein, Temu şi AliExpress.



Taxa de trei euro care se aplică „coletelor mici” a avut deja un impact semnificativ. Începând din luna iulie, fluxul de colete mici a scăzut cu aproximativ 64%, deşi Bruxelles-ul avertizează ca este prea devreme pentru a fi trase concluzii.