Gata cu abonamentele imposibil de anulat: UE pregătește reguli noi și amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

7 minute de citit Publicat la 23:24 13 Noi 2026 Modificat la 23:24 13 Noi 2026

Inagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Propunerea Comisiei Europene, Actul privind echitatea digitală, ar introduce noi protecții împotriva practicilor comerciale online neloiale, alături de o reformă separată a aplicării legii, prin care companiile ar putea primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, scrie Euronews.

De la abonamentele online greu de anulat până la funcțiile rețelelor sociale concepute să-i țină pe utilizatori cu ochii în ecran, UE spune că vrea o economie digitală mai corectă pentru consumatori.

Comisia Europeană a prezentat miercuri propunerea de Act privind echitatea digitală (Digital Fairness Act – DFA), care stabilește noi reguli pentru combaterea practicilor online manipulative, pentru mai multă transparență a prețurilor și pentru o protecție mai bună a copiilor.

„Abordăm noile practici comerciale neloiale care distorsionează alegerile consumatorilor și pun presiune pe ei, subminându-le capacitatea de a face alegeri informate”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei și comisar european pentru tehnologie.

Printre măsurile prezentate miercuri la Bruxelles se numără interzicerea tacticilor de marketing manipulative, cunoscute drept „dark patterns” (tipare înșelătoare), obligația ca prețurile să fie afișate clar și transparent, echitatea încă din faza de proiectare a platformelor și serviciilor digitale, posibilitatea ca consumatorii să dezactiveze funcțiile care creează dependență, precum și reguli noi pentru marketingul prin influenceri.

Odată cu DFA a fost prezentată și o revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor. Scopul acesteia este să ofere Comisiei puteri mai mari de a investiga și de a aplica direct amenzi în cazurile de amploare care afectează consumatori din mai multe țări, cum este acțiunea lansată recent împotriva unor companii de jocuri video, printre care Activision Blizzard.

„Actul privind echitatea digitală, împreună cu actualizarea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor, reprezintă cea mai importantă reformă a regulilor UE privind protecția consumatorilor din ultimii peste 20 de ani”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru protecția consumatorilor.

Propunerile sunt cele mai recente dintr-un mozaic de legi europene puse pe masă la Bruxelles pentru a reglementa comerțul electronic și protecția consumatorilor online. Ele fac parte și dintr-un efort mai amplu de a ține în frâu marile companii de tehnologie.

DFA ar funcționa în paralel cu recent propusul Act european pentru copii (EU Kids Act), care urmărește să mute responsabilitatea pentru protecția copiilor în mediul online către companii.

De asemenea, ar completa Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și Regulamentul privind piețele digitale (DMA), care urmăresc să facă mediul online mai sigur, mai corect și mai transparent, precum și Regulamentul privind inteligența artificială (AI Act), care reglementează utilizarea AI.

Aplicarea regulilor

Revizuirea propusă a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor ar oferi Comisiei Europene puteri directe de a investiga cazurile de amploare, cu impact major asupra consumatorilor din mai multe state membre.

Totodată, ar accelera și ar îmbunătăți coordonarea dintre autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor în cazurile transfrontaliere, prin stabilirea unor termene pentru etapele-cheie și printr-o mai bună coordonare a sancțiunilor, de exemplu atunci când amenzile sunt încasate în jurisdicții diferite.

Companiile găsite vinovate de încălcarea regulilor de protecție a consumatorilor în astfel de cazuri de amploare ar putea primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală. DMA permite deja amenzi de până la 10%, iar DSA prevede amenzi de până la 6%.

Această abordare a dat rezultate mixte în UE. Dacă unele cazuri, precum amenda de 500 de milioane de euro primită de Apple în aprilie anul trecut, au dus la schimbări în politicile App Store, altele, cum sunt dosarele antitrust împotriva Google, au avut un efect mai limitat asupra comportamentului companiilor.

Un aspect esențial pentru marile companii de tehnologie: firmele din afara UE ar fi obligate să numească un reprezentant legal în Uniune, care să coopereze cu autoritățile naționale și cu Comisia.

Protecții mai puternice pentru consumatori

DFA introduce mai multe protecții pentru consumatorii online, inclusiv interzicerea „dark patterns” – cum ar fi mesajele false că un produs este pe cale să se epuizeze, menite să-i preseze pe cumpărători să achiziționeze.

Consumatorii ar avea posibilitatea de a dezactiva funcțiile care creează dependență, precum derularea infinită (endless scrolling) și redarea automată a videoclipurilor.

Prețurile ar trebui comunicate clar și transparent. Regula se aplică în mai multe domenii, inclusiv prețurilor dinamice ale biletelor la evenimente sportive sau culturale, unde prețurile ar trebui afișate în timp real, pentru ca oamenii să vadă cât ar putea avea de plătit.

Regulile vizează și monedele virtuale, ale căror rate de conversie nu sunt întotdeauna clare. Este o problemă care apare, de exemplu, în jocurile video, unde jucătorii fac achiziții cu monede din joc, nu cu bani reali.

DFA ar restricționa și practicile care îi împing pe copii să cheltuiască excesiv în jocurile video, inclusiv „loot box”-urile care simulează jocurile de noroc și mecanismele care îi presează să plătească pentru a avansa în joc.

Printre exemple se numără funcțiile de tip „roata norocului”, precum pachetele din FIFA Ultimate Team. Restricțiile propuse nu s-ar aplica la fel și jucătorilor adulți, pentru care loot box-urile și mecanismele de tip „streak” (serii de zile consecutive) ar rămâne permise.

Abonamentele și contractele online ar trebui să fie și mai ușor de anulat. Consumatorii ar primi notificări înainte ca perioadele de probă gratuite să se transforme în abonamente plătite, iar reînnoirile automate ar necesita o alegere conștientă, în loc să devină o obligație uitată.

În plus, consumatorii ar putea vorbi cu un om la serviciul de relații cu clienții, în loc să fie lăsați să se descurce cu un chatbot.

DFA propune, pentru prima dată, și reguli pentru influenceri: creatorii de conținut ar fi obligați să semnaleze conținutul comercial și nu ar mai avea voie să profite de încrederea copiilor.

De asemenea, ar fi interzise publicitatea și prețurile personalizate neloiale care îi vizează pe minori sau exploatează vulnerabilitățile oamenilor.

„DFA se va asigura că economia digitală funcționează pentru consumatori, nu împotriva lor”, a declarat McGrath. „Companiile care respectă regulile nu ar trebui să piardă în fața celor care o iau pe scurtătură”.

Potrivit studiului de impact al Comisiei, noile reguli i-ar scuti pe consumatori de pierderi financiare de 88,4 miliarde de euro între 2025 și 2035.

Dacă se ia în calcul și timpul pierdut din cauza practicilor neloiale, beneficiul anual este estimat la 13,7 miliarde de euro, față de costuri recurente pentru companii de 678 de milioane de euro pe an, după eliminarea suprapunerilor dintre măsuri.

Reacții

Liderii din tehnologie au salutat cu prudență noile reguli, însă unii și-au exprimat îngrijorarea față de mesajele contradictorii venite de la Bruxelles.

Deși liderii europeni cer reguli mai simple în toate sectoarele economice încă de la alegerile europene din 2024, anul acesta a adus un val de propuneri, mai ales privind platformele și serviciile online, ceea ce ridică temeri legate de posibile suprapuneri.

„Logica actualizării regulilor, unele create acum 20 de ani, pentru economia digitală are sens, dar există deja reguli în vigoare în domeniul protecției consumatorilor, al confidențialității, al reglementării platformelor, al AI etc. DFA introduce instrumente noi pe care organizațiile, consumatorii și autoritățile de reglementare nu le au deja în trusa lor? Răspunde obiectivului Comisiei de simplificare sau adaugă inutil complexitate guvernanței online?”, a declarat Isabelle Roccia, director general pentru Europa al IAPP.

Alții consideră că propunerea este un început bun, dar că diavolul stă în detalii.

Monika Zdzieborska, consilier în cadrul departamentului Tech/Digital al Clifford Chance, a declarat pentru Euronews Next: „Dezbaterea se va concentra probabil pe trei linii de fractură. Prima este coerența: umple DFA goluri reale sau adaugă încă un strat peste DSA, AI Act, GDPR și Kids Act?

A doua ține de setările implicite: ar trebui consumatorii să dezactiveze ei înșiși funcțiile concepute să-i țină implicați sau ar trebui ca acestea să fie oprite din start?

A treia este proporționalitatea: ar trebui un site de cumpărături, un serviciu de streaming, un joc și o rețea socială să fie reglementate la fel sau ar trebui ca legea să reflecte riscurile lor foarte diferite?

Cum Kids Act avansează în paralel, cele două dosare vor fi negociate unul lângă altul. Deciziile luate pentru unul, mai ales cele privind minorii, designul care creează dependență și verificarea vârstei, le vor influența probabil pe cele pentru celălalt”.

În privința drepturilor consumatorilor, Itxaso Domínguez de Olazábal, responsabil de politici publice la European Digital Rights (EDRi), a declarat că organizația este îngrijorată că regulile din propunere privind designul care creează dependență se bazează în continuare prea mult pe capacitatea fiecărui utilizator de a găsi butonul de oprire, în loc să le ceară companiilor să prevină practicile dăunătoare.

„Comisia a petrecut ani întregi studiind felul în care companiile ne manipulează online. Acum urmează partea incomodă: să le spună acestor companii să înceteze. Parlamentul și statele membre au mult de lucru ca să dea acestei legi colții pe care îi merită”, spune acesta.

Propunerea trebuie acum analizată de eurodeputați și de guvernele naționale, înainte de a deveni lege europeană.