Klaus Iohannis, întâlnire cu Ursula von der Leyen. Vrea o femeie pentru funcția de comisar european

Foto: Twitter/ Klaus Iohannis

Viitorul comisar european trebuie să fie o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru acest post, a declarat vineri preşedintele Klaus Iohannis, înainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles.



El a afirmat că, în discuţiile avute pe această temă, preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus că ar prefera pentru acest post o femeie.



"Este clar că avem nevoie o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru a umple poziţia de comisar european, o persoană care sigur ar reprezenta într-un fel şi România în Comisie într-un sens pozitiv. Noi avem oameni competenţi, avem profesionişti, haideţi să-i selectăm şi să-i trimitem la Bruxelles. (...) Doamna preşedinte ales von der Leyen a subliniat şi la discuţia pe care am avut-o ieri că îşi doreşte foarte mult ca România să desemneze o doamnă pentru poziţia de comisar pe Transporturi", a precizat şeful statului.



Întrebat dacă Luminiţa Odobescu ar putea fi o variantă, preşedintele Iohannis a afirmat: "Nu am intrat în discuţie pe nume".



Şeful statului a arătat că Ursula von der Leyen este foarte îngrijorată pentru situaţia care s-a creat.



"Avem un Guvern interimar care nu va nominaliza un comisar. Comisia se grăbeşte, chit că acum o amânare de o lună de zile, nu din cauza României, din alte motive, dar situaţia este una complicată şi sper să găsim soluţii. (...) Ar fi total nepotrivit şi ar fi o eroare gravă din partea României să se oprească întregul demers din cauza noastră", a spus Iohannis.



Şeful statului a menţionat că în discuţiile cu preşedintele ales al CE nu s-a vorbit despre un termen limită pentru desemnarea unui comisar european.



"Nu am discutat despre un deadline, dar rugămintea a fost să încercăm să accelerăm procedura", a afirmat Iohannis.



El a indicat că, atunci când va reveni în ţară, va începe câteva discuţii pentru o soluţie în cazul desemnării unui comisar european.



Preşedintele Klaus Iohannis participă joi şi vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.