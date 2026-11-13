Migrația ilegală în UE a scăzut cu aproape 30% în 2026, anunță Frontex. O rută importantă face însă excepție

1 minut de citit Publicat la 22:34 13 Noi 2026 Modificat la 23:06 13 Noi 2026

Migrația ilegală în UE a scăzut cu aproape 30% în 2026, anunță Frontex. Foto: Getty Images

Trecerile ilegale ale frontierei în Uniunea Europeană au scăzut cu 29% în primele 10 luni ale anului 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat vineri Frontex, agenţia pentru frontiere a blocului comunitar, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Cifrele au scăzut pe aproape toate rutele majore de migraţie, scădere pe care comisarul UE pentru migraţie, Magnus Brunner, a atribuit-o unei cooperări internaţionale mai strânse.

"Scăderea migraţiei ilegale către UE este rezultatul unei munci constante şi al unei stabilităţi mai mari în regiunile-cheie", a afirmat Brunner

într-o declaraţie făcută pentru unele media de limbă germană. "În spatele acestui lucru se află reforme, acorduri internaţionale şi măsuri comune cu ţările noastre partenere de-a lungul rutelor de migraţie", a spus el.

Cea mai accentuată scădere, de 55%, a fost înregistrată pe ruta din Mediterana centrală, între Africa de Nord şi Italia.

Cea mai mare parte a tuturor intrărilor ilegale în UE, reprezentând aproape 60 %, a continuat să se înregistreze în estul Mediteranei. Cu toate acestea, cifrele au înregistrat o scădere şi aici, cu aproximativ 12%.

În acelaşi timp, tendinţa a fost inversă în vestul Mediteranei, unde s-a înregistrat o creştere cu 21% faţă de anul 2025.

Schimbările au fost deosebit de evidente şi pe ruta din Africa de Vest, de-a lungul coastei Atlanticului, către Insulele Canare din Spania. Pe acest traseu, numărul de traversări a scăzut cu 13% în aceeaşi perioadă. Însă scăderea generală a mascat o creştere bruscă în luna octombrie, când numărul traversărilor a fost de patru ori mai mare decât cel înregistrat în octombrie 2025.

Multe încercări de a ajunge în Europa cu ambarcaţiuni adesea improprii pentru navigare se soldează cu accidente tragice. Potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), peste 2.000 de persoane şi-au pierdut viaţa doar în Marea Mediterană în acest an.