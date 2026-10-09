Miniștrii europeni de Finanțe au aprobat înființarea unui „super jandarm” al piețelor financiare

Planul de creare a unui supervizor comun al pieţelor bursiere a fost criticat în trecut de mai multe ţări. Foto: Getty Images

Miniştrii europeni de Finanţe, reuniţi la Luxemburg, au aprobat vineri înfiinţarea unui super autorități de supraveghere a piețelor financiare, a anunţat Irlanda, ţara care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Reforma este considerată una crucială pentru consolidarea economiei de pe continent și a fost adoptată aproape în unanimitate, Belgia fiind singura țară care s-a abținut, relatează Agerpres.

Acordul prevede o consolidare a resurselor ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, care va fi responsabilă de supravegherea principalilor actori din sector, aşa cum a solicitat Parisul.

Pe de altă parte, Germania a obţinut excluderea operatorului Bursei de Valori din Frankfurt, Deutsche Borse, din domeniul de acţiune al ESMA, care va include platforme de tranzacţionare, case de compensare, depozitari de valori mobiliare şi se va extinde şi la participanţii la piaţa criptomonedelor.

Acord pentru o nouă autoritate UE

Ministrul german al Finanţelor, Lars Klingbeil, a salutat compromisul la care s-a ajuns ca fiind „un pas foarte important şi semnificativ” pentru investiţii şi ocuparea forţei de muncă în Europa, declarând că este „recunoscător că toată lumea a făcut compromisuri”.



Reforma în cauză vizează consolidarea competenţelor ESMA, instituţie cu sediul la Paris, care în prezent are doar un rol de coordonare, în detrimentul autorităţilor naţionale de reglementare a pieţelor bursiere, cum ar fi BaFin din Germania sau Autorite des marches financiers (AMF) din Franţa.



Deşi fusese deja aprobat de principalele economii europene, în frunte cu Franţa şi Germania, acest plan de creare a unui supervizor comun al pieţelor bursiere fusese criticat de mai multe ţări, inclusiv Irlanda şi Luxemburg, care se temeau că vor avea de suferit, având în vedere rolul dominant al sectorului financiar în economiile lor. Însă, în ultimele luni, Irlanda a lucrat neobosit pentru a ajunge la un compromis.



Pentru Comisia Europeană, care a prezentat această reformă la sfârşitul anului 2025, supravegherea centralizată a pieţelor bursiere este un pas esenţial către realizarea „Uniunii Economiilor şi Investiţiilor”. Acest plan ambiţios îşi propune să stimuleze economia europeană prin mobilizarea unor economii în valoare de trilioane de euro, care în prezent stau inactive în conturile bancare, în beneficiul întreprinderilor.



Acest acord „este o etapă majoră către aprofundarea Uniunii Economiilor şi Investiţiilor, care va consolida competitivitatea europeană pe termen lung”, a salutat ministrul irlandez de Finanţe, Simon Harris.



Reforma nu este încă finalizată: cele 27 de state membre trebuie încă să negocieze un acord final, în aceleaşi condiţii, cu Parlamentul European.



La rândul lor, eurodeputaţii nu şi-au finalizat încă poziţia de negociere, dar Bruxelles-ul face presiuni pentru ca proiectul să fie aprobat până la sfârşitul anului, ca parte a foii de parcurs „O Europă, o Piaţă”, care vizează finalizarea rapidă a integrării pieţei unice europene.