O statuie cu Donald Trump gol, placată cu aur, a fost expusă în Parlamentul European, la Strasbourg. Cine a creat-o și ce mesaj conține

1 minut de citit Publicat la 16:24 07 Oct 2026 Modificat la 16:24 07 Oct 2026

Artistul danez Jens Galschiot a creat statuia cu Donald Trump gol, din Parlamentul European. Sursa foto: Profimedia Images

O statuie aurită care îl înfăţişează pe Donald Trump gol este expusă în Parlamentul European de la Strasbourg. Lucrarea, intitulată „Orange Plague” (n.r. Ciuma portocalie) şi cunoscută şi sub numele de „King of Injustice” (n.r. Regele nedreptăţii), a fost dezvelită marţi şi va rămâne expusă în sediul legislativului UE până joi, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Statuia îl prezintă pe preşedintele american aşezat gol pe umerii unui bărbat mult mai mic, în timp ce ţine în mână un baston de golf. Lucrarea are aproximativ 2,5 metri înălţime, cu tot cu soclu, şi este acoperită, potrivit artistului, cu aur de 23 de karate.

Sculptura a fost dezvelită marţi, după ce fusese acoperită cu o pânză portocalie, şi este amplasată într-una dintre zonele intens circulate ale Parlamentului European, între două clădiri.

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Lângă statuie, au fost puse cărți de vizită cu un mesaj de la „Regele nedreptăţii”

Artistul danez Jens Galschiot a fost invitat să expună lucrarea de europarlamentarul danez de stânga Per Clausen.

Acesta a apărat prezenţa statuii în Parlamentul European, afirmând că persoanele care nu pot tolera expunerea unei asemenea sculpturi nu au ce căuta pe scena mondială.

Lângă statuie au fost amplasate şi cărţi de vizită care conţin un mesaj atribuit simbolic „Regelui nedreptăţii”:

„Stau pe spatele unui om. Se scufundă sub povară. Aş face orice să-l ajut. Cu excepţia faptului de a coborî de pe spatele lui.”

Galschiot îl consideră pe Donald Trump unul dintre cele mai mari obstacole în calea găsirii unor soluţii pentru schimbările climatice.