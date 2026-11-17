2 minute de citit Publicat la 17:02 17 Noi 2026 Modificat la 17:02 17 Noi 2026

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Comisia Europeană a constatat, preliminar, că Temu verifică slab produsele, moderează insuficient conținutul și nu își sancționează eficient vânzătorii. Platforma chineză riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, scrie Euronews.

Comisia Europeană acuză Temu că nu face suficient pentru a opri vânzarea produselor ilegale și periculoase pe platforma sa. Dacă aceste concluzii preliminare se confirmă, marketplace-ul chinez riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală.

Concluziile vin la câteva luni după ce Comisia a amendat Temu cu 200 de milioane de euro pentru că a permis vânzarea pe platformă a unor produse ilegale, precum jucării periculoase pentru bebeluși și încărcătoare defecte. Atunci, Bruxelles-ul a argumentat că retailerul chinez nu evalua corespunzător riscurile.

În urma acelei decizii, Temu a trebuit să vină cu un plan de acțiune pentru a remedia mai multe încălcări ale Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act), regulamentul european care guvernează serviciile digitale. Comisia a aprobat planul în octombrie.

Comisia a constatat însă că Temu tot nu face suficient.

Standardele de siguranță

Anchetatorii Comisiei au identificat mai multe probleme care persistă, printre care „controale ineficiente pentru respectarea standardelor de siguranță”, „moderarea slabă a conținutului” și un „sistem de sancțiuni ineficient”.

În privința siguranței, anchetatorii spun că Temu le cere vânzătorilor rapoarte de testare doar pentru câteva produse, iar chiar și acestea sunt adesea neverificate de companie.

Totodată, Temu nu a tratat cu prioritate verificările de siguranță pentru produsele cu risc ridicat, precum electronicele și cosmeticele, și nici nu a dat curs rezultatelor controalelor prin sondaj.

Moderarea conținutului

Potrivit anchetatorilor, sistemul de moderare al Temu nu a făcut suficient pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale. Raportul arată că sistemul pare să analizeze în principal informațiile despre produs, nu siguranța produsului propriu-zis.

Anchetatorii au mai constatat că sistemul de comparare al companiei nu se concentrează pe siguranța produselor atunci când analizează bunuri identificate anterior ca neconforme. Asta înseamnă că le-ar putea fi mai greu consumatorilor să găsească produse sigure.

De asemenea, numărul moderatorilor umani nu a crescut în ritmul în care s-a extins gama de produse de pe platformă.

Sancțiunile

Comisia a mai constatat că sistemul de sancțiuni al retailerului chinez este „fragmentat” și „ineficient”. Acesta nu îi vizează eficient pe comercianți și nici nu are un efect descurajator suficient.

De exemplu, anchetatorii spun că sancțiunile sunt aplicate magazinelor, nu comercianților care le administrează. Astfel, dacă unul dintre magazinele unui comerciant este interzis, acesta poate continua pur și simplu să vândă printr-un alt magazin.

Anchetatorii au mai descoperit că Temu reacționa prea greu împotriva comercianților care încălcau în mod repetat regulile platformei, de pildă prin suspendarea magazinelor lor.

Reacția Temu

Retailerul chinez a respins concluziile Comisiei.

„Ne exprimăm, cu respect, dezacordul față de concluziile preliminare ale Comisiei privind măsurile noastre de reducere a riscurilor legate de răspândirea produselor ilegale”, a transmis compania într-un comunicat.

Temu a declarat că „investește semnificativ în infrastructura de conformitate și în expertiză umană” și că „implementează un set de măsuri de control care reduc eficient riscurile legate de produsele ilegale, cu o incidență constant scăzută a produselor problematice”.

Compania a adăugat că va „analiza cu atenție concluziile și va răspunde la ele” și că „va continua să colaboreze în mod constructiv cu Comisia”.

„Suntem încrezători că vom ajunge la o soluționare amiabilă a acestei chestiuni, care să răspundă pe deplin preocupărilor rămase ale Comisiei”, mai precizează oficialii companiei.

Temu poate acum să analizeze concluziile Comisiei și să își pregătească apărarea.

Dacă retailerul chinez nu reușește să convingă Comisia că face suficiente eforturi pentru a elimina comerțul ilegal de pe platformă, riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală.