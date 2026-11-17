1 minut de citit Publicat la 19:43 17 Noi 2026 Modificat la 19:43 17 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cele 27 de state membre ale UE au amânat, marți, votul privind ridicarea interdicției la importul de carne de pui din Brazilia. Mai multe țări au cerut Comisiei Europene clarificări suplimentare despre modul în care Brazilia respectă regulile europene privind substanțele antimicrobiene, scrie Euronews.

Votul fusese programat după ce, în septembrie, UE a interzis importurile de carne din Brazilia, din cauza folosirii unor substanțe antimicrobiene pentru stimularea creșterii animalelor.

Interdicția a nemulțumit autoritățile de la Brasilia, pentru că a venit la doar câteva luni după intrarea provizorie în vigoare a controversatului acord comercial Mercosur cu țările din America Latină. Acordul deschide comerțul cu produse agricole, inclusiv cu carne braziliană.

„Mai multe state membre au cerut clarificări suplimentare privind sistemul pus în aplicare de Brazilia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Eva Hrncirova. Ea a adăugat că, înaintea unei noi reuniuni, programată la începutul lui decembrie, Comisia își „va lua timpul necesar pentru a răspunde acestor comentarii și întrebări”.

Interdicția, decisă după un vot al experților naționali din mai, se aplică cărnii de vită, cărnii de pasăre, ouălor și mierii. Un audit al UE a constatat însă, la începutul lui septembrie, că sistemul brazilian de control pentru carnea de pasăre funcționează eficient.

Un subiect fierbinte între statele UE

Importurile de carne din Brazilia continuă să dividă statele UE. Mai multe țări, în frunte cu Franța, se opun ferm acordului Mercosur, semnat în ianuarie anul acesta.

Fermierii europeni se tem de concurența neloială, de tip dumping, pentru că standardele de producție din țările semnatare ale acordului, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, sunt mai scăzute, mai ales în privința regulilor sanitare și fitosanitare.

Ca să răspundă îngrijorărilor fermierilor, acordul prevede cote care limitează accesul fără taxe vamale pentru produsele agricole sensibile. Importurile anuale de carne de vită sunt plafonate la 99.000 de tone, cu o taxă vamală redusă de 7,5%, echivalentul a 1,5% din producția UE. Importurile de carne de pasăre sunt limitate la 180.000 de tone pe an, adică 1,3% din producția europeană.

Ratificarea acordului a fost însă amânată, după ce Parlamentul European a trimis documentul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, punându-i la îndoială legalitatea.

Sub presiunea țărilor Mercosur și a statelor UE care susțin acordul, în special Spania și Germania, Comisia Europeană a decis în cele din urmă, în mai, să aplice provizoriu acordul până când judecătorii europeni se vor pronunța asupra legalității sale.