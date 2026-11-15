Vacanțe tot anul și mai puțină aglomerație: ce prevede prima strategie a UE pentru turism durabil și ce se schimbă pentru turiști

5 minute de citit Publicat la 23:35 15 Noi 2026 Modificat la 23:35 15 Noi 2026

sursa foto: X / Apostolos Tzitzikostas

Prima Strategie a UE pentru turism durabil urmărește să facă sectorul turistic european mai competitiv, să gestioneze mai bine fluxurile de vizitatori și să promoveze destinațiile din afara zonelor aglomerate, notează Euronews.

Comisia Europeană a prezentat prima Strategie a UE pentru turism durabil, care stabilește planuri pentru creșterea competitivității unui sector confruntat cu „provocări interconectate”.

În cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism, a descris turismul drept „mult mai mult decât vacanțe” și o „forță a binelui”.

??? Today marks an important milestone for European tourism. For the first time, Europe is putting forward a unified EU Strategy for Sustainable Tourism, recognising tourism as a strategic pillar of our economy and placing it firmly at the heart of the EU policy agenda. It is a step towards giving the sector the recognition, support and strategic direction it deserves. Tourism drives growth, creates millions of jobs and supports businesses and communities across Europe, with SMEs at the heart of its strength and competitiveness. With this strategy, we are setting a shared vision for a more competitive, sustainable and resilient European tourism sector, one that creates opportunities, empowers local communities and ensures that the benefits of tourism are shared by citizens across Europe. #EUTourism ?https://t.co/V59oITMRmo — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 4, 2026

Pe lângă faptul că aduce oamenii împreună și pune în valoare ce are mai bun continentul, sectorul reprezintă, potrivit lui Tzitzikostas, „fundamentul economiei noastre”.

„Mai presus de toate, extraordinara diversitate a țărilor și regiunilor noastre este cea care face din Europa principala destinație turistică a lumii”, a adăugat comisarul.

Potrivit raportului Comisiei Europene, turismul aduce o „valoare economică, socială și culturală” importantă: în Europa, sectorul susține 20 de milioane de locuri de muncă și cinci milioane de companii turistice, dintre care 99% sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și contribuie cu 10% la valoarea adăugată brută a UE.

Industria se confruntă însă cu incertitudine geopolitică, cu lipsa de competențe și de personal calificat, cu efectele schimbărilor climatice și cu așteptările tot mai diferite ale turiștilor, provocări care necesită, potrivit Comisiei, o „abordare comună”.

Care sunt obiectivele strategiei?

O Alianță a UE pentru turism, la nivel înalt, va reuni statele membre, regiunile, autoritățile locale, companiile din turism și alte părți interesate, cu scopul de a menține Europa drept „principala destinație globală”.

Alianța va promova continentul prin inițiative precum Destination Europe și Capitalele Europene ale Turismului, asigurându-se totodată că sectorul aduce beneficii atât localnicilor, cât și vizitatorilor.

Potrivit Comisiei, strategia urmărește crearea unui „sector turistic mai competitiv”, oferind IMM-urilor din turism și organizațiilor de management al destinațiilor acces la competențe, instrumente digitale și date, pentru a putea „inova și crește în mod durabil”.

Strategia își propune și să „reducă birocrația” generată de ceea ce Comisia numește „bariere administrative inutile”. Printre măsurile în acest sens se numără noua Academie a UE pentru turism, care va oferi formare esențială și va contribui la dezvoltarea competențelor de care sectorul are cea mai mare nevoie, precum și crearea unui Spațiu european comun al datelor din turism și a unui Observator al UE pentru turism, care să analizeze tendințele importante.

Pentru Raffaele Fitto, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, industria aduce oportunități de dezvoltare teritorială.

„Obiectivul nostru este să ne asigurăm că turismul generează creștere și prosperitate în toate regiunile noastre, păstrând în același timp diversitatea și identitatea unică a teritoriilor noastre”, a declarat el.

Asta presupune promovarea unui management durabil al turismului și echilibrarea fluxurilor turistice, prin promovarea destinațiilor mai puțin vizitate și încurajarea călătoriilor pe tot parcursul anului.

Obiectivul este susținut de un Model al UE pentru managementul turismului, de o recomandare a Consiliului, de un Set de instrumente pentru un turism echilibrat și de o Rețea a UE de coordonare a crizelor din turism.

Originile strategiei se regăsesc în declarațiile făcute de comisarul Tzitzikostas în 2025, la Forumul Global al Turismului de la Bruxelles: „Sustenabilitatea înseamnă reducerea emisiilor, inclusiv a celor generate de călătoriile către destinații și în interiorul acestora. Dar înseamnă și gestionarea înțeleaptă a resurselor, protejarea patrimoniului cultural și natural și asigurarea faptului că turismul contribuie la o dezvoltare regională echilibrată în întreaga Europă”.

Ce spune industria despre noua strategie

Asociațiile Europene ale Agențiilor de Turism și Touroperatorilor (ECTAA) au salutat noua strategie, numind-o o „viziune pentru călătorii europene echilibrate, conectate și reziliente”.

Potrivit ECTAA, inițiativa stabilește o „direcție ambițioasă pentru destinații, turiști și întreaga comunitate din turism”, iar o abordare europeană coordonată este „esențială pentru a orienta o creștere durabilă și pentru a menține poziția Europei drept principala destinație a lumii”.

Organizația a apreciat faptul că Comisia abordează ceea ce a numit „factori structurali-cheie”, și anume turismul echilibrat, investițiile în competențe, un cadru pentru IMM-uri și o conectivitate mai bună, în special prin inițiative țintite privind reglementarea transportului feroviar și aerian.

„Companiile se confruntă cu costuri și incertitudini tot mai mari, în timp ce concurența rămâne puternică”, a declarat Eric Dresin, secretarul general al ECTAA. „De aceea, salutăm strategia Comisiei ca pe o oportunitate de a acorda turismului atenția și sprijinul pe care le merită. O industrie europeană a turismului puternică are nevoie de un mediu de afaceri competitiv și de capacitatea de a investi în viitorul său”.

Organizația internațională de transport rutier IRU a spus că strategia reprezintă o „etapă importantă în stabilirea unei viziuni comune a UE pentru un sector turistic mai competitiv, mai durabil, mai rezilient și mai incluziv”.

IRU a adăugat că, pentru prima dată, Comisia recunoaște „dificultățile cu care se confruntă operatorii de autocare în fața multitudinii de restricții locale privind accesul vehiculelor în orașe”, în condițiile în care operatorii de pe tot continentul trebuie să se descurce cu reguli fragmentate.

Potrivit IRU, acest lucru reprezintă un angajament de a rezolva problema prin îmbunătățirea accesului la informații privind regulile de acces al vehiculelor în orașe, dar și un pas spre crearea unui „ghișeu unic european pentru informații privind accesul vehiculelor în zonele urbane”, pe care sectorul îl susține.

Pe fondul unei veri marcate de volatilitate și de instabilitate geopolitică și climatică, Comisia Europeană a Turismului (ETC) a spus că strategia Comisiei este un „prim pas pozitiv către o guvernanță pe mai multe niveluri și o cooperare mai strânsă între instituțiile europene și actorii din turism”.